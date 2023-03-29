У росії запідозрили, що Меладзе допомагає ЗСУ: артиста просять "перевірити"

Причиною є "неоднозначна позиція щодо війни в Україні"

Після скасування концертів у росії, популярного співака грузинського походження, 57-річного Валерія Меладзе чекають нові перевірки в країні-агресорші. Все тому, що виконавця запідозрили у фінансуванні Збройних сил України, причому коштами, які він заробляє на концертах та корпоративах у росії. А також виступаючи перед росіянами за кордоном.

Таку версію видав керівник Федерального проєкту з безпеки та боротьби з корупцією росії Віталій Бородін, передають російські ЗМІ. Він направив генпрокурору Ігорю Краснову звернення з проханням розпочати перевірку Меладзе.

Причиною перевірок є "неоднозначна позиція співака щодо війни в Україні", а також родина артиста. Все тому, що старший брат Валерія — композитор та продюсер Костянтин Меладзе одружений із українською співачкою Вірою Брежнєвою, яка відкрито виступає проти війни.

Ну і звичайно ж не забули і про ситуацію в Дубаї, коли артист відповів на гасло "Слава Україні! ", яке вигукнув один із гостей заходу.

Нагадаємо, що цей інцидент викликав хвилю обурення у росіян. Голова комітету держдуми росії з питань сім’ї, жінок і дітей Ніна Останіна назвала Меладзе зрадником і закликала відкликати всі його звання та нагороди. Після таких невтішних для себе новин співак заговорив про "ментальну близькість" українців та росіян. Війна, розв’язана росією, на його думку, лише "конфлікт", хоча 24 лютого 2022 року він в Інстаграмі закликав припинити кровопролитну війну в Україні.