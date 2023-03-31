У кого День ангела 31 марта: женские и мужские именины сегодня

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

В пятницу, 31 марта, отмечается Международный день декольте, Международный день видимости трансгендерных людей, Международный день резервного копирования (День бэкапа), День Эйфелевой башни, Праздник разноцветных глаз, День тако в Мексике. Кроме того, носители пяти имен празднуют свой День ангела в этот день.

Женские именины 31 марта

Наталья, — это латинское имя, которое может переводиться как "родная", "рождественская", "рожденная в Рождество". На сегодня это имя очень популярно как в Украине, так и в ряде других стран.

Мужские именины 31 марта

Даниил (Данила), — это весьма популярное в Украине и других странах мира имя имеет древнееврейское происхождение и переводится как "Бог — мой судья".

Дмитрий, — древнегреческое имя, что значит "посвященный богине земли и плодородия Деметре".

Кирилл, — с греческого имя переводится как "владыка", "хозяин", "господин". 31 марта почитается святитель Кирилл, один из Отцов Церкви, архиепископ Иерусалимский.

Трофим, — греческое имя, которое переводится как "кормилец" или "питомец". Скорее всего, так называли детей, которых не могла вскормить биологическая мать.

Известный факт, что в разные дни в церкви чествуют память разных мучеников и святых. Тогда же отмечают свои именины и люди, которые носят со святыми одно имя и родились незадолго до их дня памяти. Считается, что святые выступают ангелами-хранителями для своих тезок и защищают их от неприятностей в течение жизни.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие главные праздники еще ждут украинцев в 2023 году.