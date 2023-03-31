У кого День ангела 31 березня: жіночі та чоловічі іменини сьогодні

Не забудьте привітати з іменинами знайомих

У п’ятницю, 31 березня, відзначають Міжнародний день декольте, Міжнародний день видимості трансгендерних людей, Міжнародний день резервного копіювання (День бекапу), День Ейфелевої вежі, Свято різнокольорових очей, День тако в Мексиці. Окрім того, носії п’яти імен святкують свій День ангела цього дня.

Жіночі іменини 31 березня

Наталя, — це латинське ім’я, яке може перекладатися як "рідна", "різдвяна", "народжена на Різдво". На сьогодні це ім’я дуже популярне як в Україні, так і в інших країнах.

Чоловічі іменини 31 березня

Данило (Даниїл), — це дуже популярне в Україні та інших країнах світу ім’я має давньоєврейське походження і перекладається як "Бог — мій суддя".

Дмитро, — давньогрецьке ім’я, що означає "посвячений богині землі та родючості Деметрі".

Кирило, — з грецької ім’я перекладається як "володар", "господар", "пан". 31 березня вшановується святитель Кирило, один з Отців Церкви, архієпископ Єрусалимський.

Трохим — грецьке ім’я, яке перекладається як "годувальник" або "вихованець". Найімовірніше, так називали дітей, яких не могла вигодувати біологічна мати.

Відомий факт, що у різні дні в церкві вшановують пам’ять різних мучеників та святих. Тоді ж відзначають свої іменини та люди, які носять зі святими одне ім’я та народилися незадовго до їхнього дня пам’яті. Вважається, що святі виступають ангелами-охоронцями для своїх тезок і захищають їх від неприємностей протягом життя.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які головні свята ще чекають на українців у 2023 році.