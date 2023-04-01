Изысканный маникюр для тех, кому надоел нюд: натуральные цвета, которые сделают руки красивыми (фото)

Лучшие варианты для любительниц минимализма

Трендовый весенний маникюр 2023 года – это стильные неоновые ногти. Их можно оформить как яркий френч или украсить интересными геометрическими фигурами. Однако, если вы хотите что-нибудь менее заметное, всегда можно найти более спокойные варианты и это не обязательно должен быть нюд.

К счастью, существуют и другие оттенки, которые выглядят минималистично, но в разы оригинальнее. Основа в любом случае будет розового или же коричневого оттенка — светлее или темнее, передает trserial. А уж отталкиваясь от этого, вы сможете выбрать как цвет нежно-розового пиона, так и пыльной розы или запеченного лосося. Вариантов действительно немало, главное — помните, что холодные тона будут выглядеть ярче, а теплые – натуральнее.

Розовый маникюр 2023

Коричневый маникюр 2023

Несколько иная ситуация с оттенками коричневого: их в разы больше! Начиная от кофе с молоком до молочного шоколада, от карамели до приглушенной терракотовой и так далее.

Молочный маникюр 2023

Не забывайте и о выигрышных вариациях ванильного и молочного оттенков – они тоже смотрятся довольно минималистично, но при этом эффектно и актуально. Не зря же в моде сейчас молочные ногти.

Ранее "Телеграф" показывал все самые трендовые цвета для маникюра на весну 2023 года. В этой четверке каждая найдет себе что-то по вкусу.