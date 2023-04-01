Вишуканий манікюр для тих, кому набрид нюд: натуральні кольори, які зроблять руки красивими (фото)

Найкращі варіанти для любительок мінімалізму

Трендовий весняний манікюр 2023 року — це стильні неонові нігті. Їх можна оформити як яскравий френч або ж оздобити цікавими геометричними фігурами. Однак, якщо ви хочете щось менш помітне, завжди можна знайти спокійніші варіанти і це не обов’язково має бути нюд.

На щастя, існують й інші відтінки, які виглядають мінімалістично, але в рази оригінальніше. Основа в будь-якому разі буде рожевого або ж коричневого відтінку — світліша чи темніша, передає trserial. А вже відштовхуючись від цього, ви зможете обрати як колір ніжно-рожевої півонії, так і запорошеної троянди або запеченого лосося. Варіантів насправді чимало, головне — пам’ятайте, що холодні тони виглядатимуть яскравіше, а теплі – натуральніше.

Рожевий манікюр 2023

Коричневий манікюр 2023

Дещо інша ситуація з відтінками коричневого: їх в рази більше! Починаючи від кави з молоком до молочного шоколаду, від карамелі до приглушеної теракотової і так далі.

Молочний манікюр 2023

Не забувайте і про виграшні варіації ванільного та молочного відтінків – вони теж виглядають досить мінімалістично, але при цьому ефектно та актуально. Не даремно ж у моді зараз молочні нігті.

Раніше "Телеграф" показував усі найбільш трендові кольори для манікюру на весну 2023. У цій четвірці кожна знайде собі щось до смаку.