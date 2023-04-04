Народный праздник 4 апреля: не делайте это на Василия Теплого, чтобы вам не изменили

Узнайте, почему женщинам в этот день ни в коем случае нельзя вытираться чужим полотенцем

В этот вторник христиане за церковным календарем чтят память священника и святого мученика Василия Анкирского. 4 апреля в народе отмечают праздник "Василий Теплый".

В этот день на Руси осматривали свои постройки и сараи, проверяли, не нужно ли чего отремонтировать. Наши предки считали, что 4 апреля обязательно наступает солнечная погода. Хозяйки пекли обрядовые калачи в форме солнца. Угощали ими родственников, соседей, желая им благополучия.

Также гадали по солнцу на будущий урожай. К примеру, если солнце всходит в красных кругах — это к богатому урожаю; если солнце спряталось за синими облаками — это к теплой погоде, но с осадками.

Что нельзя делать 4 апреля, чтобы избежать неприятностей

Подметать в доме, убирать и выносить мусор из двора — можно навлечь беду.

Делать несколько дел одновременно — ни одно из них не закончится удачно.

Женщинам вытираться чужим полотенцем — любимый человек начнет изменять.

Шить и вязать, ушивать себе одежду — можно укоротить себе век.

Употреблять в пищу продукты животного происхождения из-за строгого Великого поста.

Ранее "Телеграф" сообщал, когда в Украине в 2023 году отмечается Чистый четверг. Ежегодно праздник приходится на разные числа в зависимости от даты Пасхи. Кроме того мы сообщали, когда в 2023 году отмечается Страстная пятница — один из важнейших дней последней недели перед Пасхой.