Народне свято 4 квітня: не робіть це на Василя Теплого, щоби вас не зрадили

Дізнайтеся, чому жінкам цього дня в жодному разі не можна витиратися чужим рушником

Цього вівторка християни за церковним календарем вшановують пам’ять священника та святого мученика Василя Анкірського. 4 квітня у народі відзначають свято "Василь Теплий".

Цього дня на Русі оглядали свої споруди та сараї, перевіряли, чи не треба чогось відремонтувати. Наші пращури вважали, що 4 квітня обов'язково настає сонячна погода. Господині пекли обрядові калачі у формі сонця. Пригощали ними родичів, сусідів, бажаючи їм благополуччя.

Також гадали по сонцю на майбутній урожай. Наприклад, якщо сонце сходить у червоних колах — це до багатого врожаю; якщо сонце сховалося за синіми хмарами – це до теплої погоди, але з опадами.

Що не можна робити 4 квітня, щоб уникнути неприємностей

Підмітати в оселі, прибирати та виносити сміття з двору — можна накликати лихо.

Робити кілька справ одночасно — жодна з них не закінчиться вдало.

Жінкам витиратися чужим рушником — кохана людина почне зраджувати.

Шити і в’язати, ушивати собі одяг — можна вкоротити собі вік.

Вживати в їжу продукти тваринного походження через суворий Великий піст.

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