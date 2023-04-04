Народне свято 4 квітня: не робіть це на Василя Теплого, щоби вас не зрадили
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Дізнайтеся, чому жінкам цього дня в жодному разі не можна витиратися чужим рушником
Цього вівторка християни за церковним календарем вшановують пам’ять священника та святого мученика Василя Анкірського. 4 квітня у народі відзначають свято "Василь Теплий".
Цього дня на Русі оглядали свої споруди та сараї, перевіряли, чи не треба чогось відремонтувати. Наші пращури вважали, що 4 квітня обов'язково настає сонячна погода. Господині пекли обрядові калачі у формі сонця. Пригощали ними родичів, сусідів, бажаючи їм благополуччя.
Також гадали по сонцю на майбутній урожай. Наприклад, якщо сонце сходить у червоних колах — це до багатого врожаю; якщо сонце сховалося за синіми хмарами – це до теплої погоди, але з опадами.
Що не можна робити 4 квітня, щоб уникнути неприємностей
- Підмітати в оселі, прибирати та виносити сміття з двору — можна накликати лихо.
- Робити кілька справ одночасно — жодна з них не закінчиться вдало.
- Жінкам витиратися чужим рушником — кохана людина почне зраджувати.
- Шити і в’язати, ушивати собі одяг — можна вкоротити собі вік.
- Вживати в їжу продукти тваринного походження через суворий Великий піст.
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