Игорь Пустовит разошелся с девушкой, которая была после Саши Бо: оба уже "зачистили" свои соцсети

О причинах такого рещения никто из них пока не говорит

Известный украинский блоггер Игорь Пустовит разошелся с девушкой после двух лет отношений. Пара была вместе после его развода с Сашей Бо в 2021 году. На днях стало известно, что искра между Игорем и Линой исчезла.

О расставании оба блогера сообщили на своих страницах в инстаграме: Игорь Пустовит начал бросать соответствующие сторис раньше, а 24-летняя Лина Сидор — чуть позже. Что стало причиной разрыва — неизвестно. Как замечает Пустовит, даже для него эта ситуация оказалась неожиданной, а его бівшая при этом говорит, что "просто так это не бывает".

"Мы больше не вместе. Подробностей и скандалов не будет. Пока это все", — написал на днях Пустовит своим подписчикам. Позже появилась еще и такие месседжи: "Я никого не бросал, для меня самого это все такой же шок, как и для вас", "Я не собираюсь говорить о Лине ничего ни плохого, ни хорошего. Я уважаю ее выбор. Нас просто больше нет. На этом история завершена" и самый интересный: "Единственное знаю точно, что если у меня когда-нибудь и будут новые отношения, то больше вы их у меня в профиле не увидите, потому что это потом очень плохо на них влияет".

В то же время Лина в своих сторис рассказывает, что они действительно разошлись и на то были причины, о которых подписчики не знали, ведь это была та часть, которая скрыта от посторонних взглядов. "Ну, и сразу поставим точки над "і". С Игорем я больше не вместе, мы разошлись. Это не хайп, не развод — ничего такого не подумайте. Об этом человеке я ничего плохого и хорошего говорить не буду. Просто не хочу слышать, видеть и вообще знать об этом человеке больше нечего", — рассказала своим подписчикам блогерша. И добавила: "Мне Игорь пишет, чтобы я не делала из себя бедную. Я бедную из себя не делаю, все хорошо. Переживу, все бывает. Хочу один момент уточнить: это я оставила Игоря — он попросил, чтобы я это сказала. Но я одно скажу: людей просто так не оставляют. Просто так это не бывает. Женщины меня понимают на миллион процентов. Просто я не буду уже в детали и подробности вдаваться".

Все совместные фото пары уже "подчищены" с обоих профилей. От радостных фотографий двух влюбленных блогеров не осталось и следа.

Игорь Пустовит и Лина Сидор больше не вместе

Напомним, что прошлое расставание Пустовита было достаточно скандальным: когда он расставался с Сашей Бо, об этом говорили почти все. А больше всего их поклонников интересовал вопрос, что же произошло? Девушка в интервью Маше Ефросининой рассказала, что частой причиной их ссор было то, что она зарабатывала больше. Кроме того, блогерша тогда жаловалась на абьюз со стороны бывшего мужа, и рассказала, что он желал ей смерти от рака. Пустовит, в свою очередь, позже дал интервью Славе Демину, в котором рассказал о булимии экс-жены и о том, как она его унижала и якобы избивала их детей. Новые отношения Саша Бо начала еще находясь в официальном браке. Ее новым избранником стал сокурсник со студенческих времен – стоматолог Платон Тарнавский. В сентябре 2022 года они поженились.