Ігор Пустовіт розійшовся з дівчиною, яка була після Саші Бо: обоє вже "зачистили" свої соцмережі

Що стало причиною такого рішення ніхто з них поки не говорить

Відомий український блогер Ігор Пустовіт розійшовся з дівчиною після двох років стосунків. Пара була разом після його розлучення з Сашею Бо у 2021 році. Днями ж стало відомо, що іскра між Ігорем та Ліною зникла.

Про розставання обоє блогерів повідомили на своїх сторінках в інстаграмі: Ігор Пустовіт почав кидати відповідні сторіз раніше, а 24-річна Ліна Сидор — трохи згодом. Що стало причиною розриву наразі невідомо, бо, як зауважує Пустовіт, навіть для нього ця ситуація виявилася неочікуваною, а його колишня при цьому каже, що "просто так це не буває".

"Ми більше не разом. Подробиць і скандалів не буде. Наразі це все", — написав днями Пустовіт своїм підписникам. Пізніше з'явилася ще й такі меседжі: "Я нікого не кидав, для мене самого це все такий самий шок, як і для вас", "Я не збираюся говорити про Ліну нічого ні поганого, ні доброго. Я поважаю її вибір. Нас просто більше нема. На цьому історія завершена" і найцікавіший: "Єдине знаю точно, що якщо у мене коли-небудь і будуть нові стосунки, то більше ви їх у мене в профілі не побачите, бо це потім дуже погано на них впливає".

В той же час Ліна у своїх сторіз розповідає, що вони дійсно розійшлися і на те були причини, про які підписники не знали, адже це була та частина, що схована від сторонніх поглядів. "Ну, і відразу поставимо крапки над "і". З Ігорем я більше не разом, ми розійшлись. Це не хайп, не розвод — нічого такого не подумайте. Про цю людину я нічого поганого і доброго казати не буду. Просто не хочу чути, бачити і взагалі знати про цю людину більше нічого", — розповіла своїм підписникам блогерка. І додала: "Мені Ігор пише, щоб я не робила з себе бідолашну. Я бідолашну з себе не роблю, все добре. Переживу, все буває. Хочу один момент уточнити: це я залишила Ігоря — він попросив, щоб я це сказала. Але я одне скажу: людей просто так не лишають. Просто так це не буває. Жінки мене розуміють на мільйон відсотків. Просто я не буду вже в деталі і подробиці вдаватися".

Усі спільні фото пари уже "підчищені" з обох профілів. Від радісних світлин двох закоханих блогерів не залишилось і сліду.

Ігор Пустовіт та Ліна Сидор більше не разом

Нагадаємо, що минуле розставання Пустовіта було досить скандальним: коли він розлучався з Сашею Бо, про це говорили чи не всі. А найбільше їхніх шанувальників цікавило питання, що ж сталося? Дівчина в інтерв’ю Маші Єфросиніній розповіла, що частою причиною їхніх сварок було те, що вона заробляла більше. Крім того, блогерка тоді скаржилася на аб’юз з боку уже колишнього чоловіка, і розповіла, що він бажав їй смерті від раку. Пустовіт, своєю чергою, пізніше дав інтерв’ю Славі Дьоміну, в якому розповів про булімію ексдружини і про те, як вона його принижувала та начебто била їхніх дітей. Нові стосунки Саша Бо розпочала ще перебуваючи в офіційному шлюбі. Її новим обранцем став однокурсник зі студентських часів – стоматолог Платон Тарнавський. У вересні 2022 року вони побралися.