Канун Благовещения 6 апреля: почему в праздник нельзя мыть голову и растрачивать деньги

Любую работу в этот день нужно закончить до обеда

Этот четверг — важный день, посвященный подготовке к Благовещению Пресвятой Богородицы. Именно 6 апреля ежегодно отмечается канун праздника. Напомним, что по григорианскому календарю, то есть христиане западного обряда отпраздновали Благовещение 25 марта.

"Благовещение" буквально означает "благое известие" о рождении Спасителя человечества. Согласно преданию, именно в этот день Дева Мария узнала от архангела Гавриила о своем непорочном зачатии и, что она станет матерью Сына Божьего Иисуса Христа.

Перед таким большим праздником действует множество церковных правил и запретов. Так, в канун Благовещения христиане делают дома генеральную уборку, пытаются закончить всю работу, поскольку в праздник 7 апреля работать будет нельзя.

Важным обычаем 6 апреля считается ужин: накрывается постный стол, за которым собираются все близкие, молятся перед ужином и почитают память умерших предков. Напомним, что в это время длится Великий пост, поэтому запрещено употреблять пищу животного происхождения, распивать алкогольные напитки.

Что запрещено делать в канун Благовещения 6 апреля

Ходить по гостям — удача не найдет вас дома.

Заниматься прелюбодеянием и чревоугодием.

Ругаться, особенно с детьми и людьми пожилого возраста — можно привлечь неприятности.

Тратить крупные сумы денег, давать в долг, пересчитывать деньги — с деньгами будут трудности.

Отказываться от ужина — несчастья могут возникнуть.

Вязать, заниматься рукоделиями и завязывать узлы — возникнут помехи на пути достижения цели.

Мыть голову — к болезням.

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