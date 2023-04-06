Переддень Благовіщення 6 квітня: чому у свято не можна мити голову і витрачати гроші

Будь-яку роботу цього дня потрібно закінчити до обіду

Цей четвер — важливий день, присвячений підготовці до Благовіщення Пресвятої Богородиці. Саме 6 квітня щорічно відзначається переддень свята. Нагадаємо, що за григоріанським календарем, тобто християни західного обряду відсвяткували Благовіщення 25 березня.

"Благовіщення" буквально означає "благу звістку" про народження Спасителя людства. За переказами, саме цього дня Діва Марія дізналася від архангела Гавриїла про своє непорочне зачаття і, що вона стане матір’ю Сина Божого Ісуса Христа.

Перед таким великим святом діє безліч церковних правил та заборон. Так, напередодні Благовіщення християни роблять удома генеральне прибирання, намагаються закінчити всю роботу, оскільки у свято 7 квітня працювати буде не можна.

Важливим звичаєм 6 квітня вважається вечеря: накривається пісний стіл, за яким збираються всі близькі, моляться перед вечерею та вшановують пам’ять померлих предків. Нагадаємо, що в цей час триває Великий піст, тому заборонено вживати їжу тваринного походження, розпивати алкогольні напої.

Що заборонено робити напередодні Благовіщення 6 квітня

Ходити по гостях – удача не знайде вас удома.

Займатися перелюбом і обжерливістю.

Лаятись, особливо з дітьми та людьми похилого віку — можна залучити неприємності.

Витрачати великі суми грошей, позичати, перераховувати гроші — з грошима будуть труднощі.

Відмовлятися від вечері – нещастя можуть виникнути.

В’язати, займатися рукоділлям та зав’язувати вузли – виникнуть перешкоди на шляху досягнення мети.

Мити голову – до хвороб.

Раніше "Телеграф" розповідав, коли відзначається православний та католицький Великдень у 2023 році. Здавна у різних гілок християнства відрізняються дати святкування.