Важнейшие молитвы Вербного воскресенья: как просить о мире, защите для семьи и детей

Накануне Пасхи христиане встречают Вербное воскресенье

За неделю до Пасхи отмечается еще одна важная церковная дата – Вербное воскресенье. Христиане восточного обряда будут праздновать ее 9 апреля 2023 года (по григорианскому календарю – 2 апреля). Вход Господень в Иерусалим завершает Вербную неделю, после чего начнется Страстная.

"Телеграф" публикует подборку текстов молитв на Вербное воскресенье. Каждую из них можно прочесть самостоятельно дома, если не будете возможности посетить в этот день храм.

Главная молитва Вербного воскресенья читается во время освящения вербовых ветвей. Если вы не могли прийти в церковь к священнослужителю и выполняете этот ритуал сами, то обязательно обратитесь к Богу с этой молитвой.

Молитва на освящение вербы

"Господи Боже наш, сидящий на херувимах, Ты поднял силу Твою И послал Единородного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, спасти мир крестом, Погребением и воскресением Своим - Его, пришедшего в Иерусалим На вольные страдания, сегодня люди, Которые сидят в темноте и тени смертной, встретили, Взяв, как знамя воскресенье, ветви деревьев И ветви пальмы. Сам, Господи, сохрани и охраны и нас, Что ветви эти по примеру тех В этот предпраздничный день несем в руках. Чтобы, как народы и дети восклицали Тебе Осанна! — так и мы в песнях и пении духовных Достигли животворящего трехдневного воскресения В этом Самом Христе Иисусе, Господе нашем. С Ним Ты благословен с Пресвятым и Благим, И Животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков".

Молитва Входа Господня в Иерусалим

"Господи Иисусе Христе Боже наш, в вышних со Отцем на Престоле седяй, выну на крылу от Херувим носимый и певаемый от Серафим, во днех же плоти Своея на жребяти осли сести изволивый нашего ради спасения, и от детей воспевание приявый и во Святый град Иерусалим прежде шести дней бытия Пасхи на вольную страсть пришедый, да спасеши мир Крестом, погребением и Воскресением Твоим! И якоже тогда людие, седящие во тьме и сени смертней, приемши ветви древес и ваиа от финик, сретоша Тя, Сына Давидова Тя исповедуя, такожде и нас ныне в предпразднственный день сей в подражание онех ваиа и ветви в руках носящих соблюди и сохрани. И якоже онии народи и дети "осанна" Тебе приношаху, сподоби и нам во псалмах и пениих духовных душами чистыми и нескверными усты прославити вся величия Твоя в праздник сей и во всю седмицу страсти Твоея и неосужденно достигнути и причаститися Божественныя радости Святыя Пасхи в пресветлые дни Живоноснаго Воскресения Твоего, да воспоем и прославим Твое Божество вкупе со Безначальным Твоим Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом всегда ныне и присно и во веки веков. Аминь".

Верующие относятся к освященной иве с уважением. Ветви приносят домой, размещают внутри дома и в помещениях у домашних животных. Считается, что ивовая ветка в углу дома обеспечит его защиту.

В Вербное воскресенье верующие обращаются к всевышнему с просьбами о мире, здоровье, защите семьи и детей. Для каждого из этих случаев предусмотрена отдельная молитва.

Сильнейшие молитвы на Вербное воскресенье

Молитва в Вербное воскресенье для защиты детей

"Всемогущий Боже, вручаю своих детей Твоей могучей опеке и охране! Охрани их, Господи, от всего, что может нанести вред их здоровью или подвергнуть их опасности смерти. Но, прежде всего, молю Тебя, лучший Отец, избавь их от опасностей, угрожающих их душе. Отвергай, Боже, своей всемогущей рукой от моих детей все то, что может оказать злое влияние на их невинное сердце, или стать для них поводом ко злому. Охрани, Боже, моих детишек от греха! Пошли, молю Тебя, своих святых Ангелов, чтобы стерегли их на пути жизни. Всемогущий Боже и Отче, переведи счастливо моих детей через все земные опасности и бури и дай, чтобы они счастливо дошли до пристани спасения. Аминь".

Молитва на Вербное воскресенье о здоровье

"Призываю Высшие Силы, услышьте мою просьбу и придите ко мне на помощь. Прошу, даруйте благословение свое Рабам Божьим (перечисляйте имена всех, за кого молитесь. — Ред.). Защитите их от бед и несчастий, укройте своими Крылами от врагов и завистников. Наполните их Силой Небесной, чтобы они несли в мир добро и процветание, в здравии пребывая. Аминь".

Молитва о мире

"Господи Боже наш , сильный и крепкий в битве, Тебя на помощь, недостойные, призываем и смиренно молим: протяни милостиво руку Твою и покрой страну нашу от войны, безвременья и страданий. Не на лук свой уповаем, и не оружие наше спасет нас, но о Твоей всемогущей помощи умоляем: сохрани Отчизну нашу в мире , смягчи милостью Твоею сердца врагов очерствевшие, злые намерения их отврати, молимся Тебе, Великодержавный Царе, выслушай нас и помилуй. Взгляни с небес, Владыко, и не дай врагам нашим меч свой поднять , и лук свой натянуть, чтобы поразить нас – недостойных рабов Твоих, правоверно славящих тебя. В скором времени измени скорбь нашу на радость , а беду на твердый мир. Не допусти страданий матерей и слез детских, а их молитвы за нас грешных и ненужных прими как кадило благовонное перед Престолом Величия Твоего, преподнося Украине наш мир и покой. Сердечно молимся Тебе, Благотворитель Милостивый , выслушай нас и помилуй. Аминь".

Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно освятить иву. Традиции Вербного воскресенья предусматривают несколько правил последующего хранения веточек.