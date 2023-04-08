Найважливіші молитви Вербної неділі: як просити про мир, захист для родини і дітей

Напередодні Великодня християни зустрічають Вербну неділю

За тиждень до Великодня відзначається ще одна важлива церковна дата – Вербна неділя. Християни східного обряду святкуватимуть її 9 квітня 2023 року (за григоріанським календарем – 2 квітня). Вхід Господній до Єрусалиму завершує Вербний тиждень, після чого розпочнеться Страсний.

"Телеграф" публікує добірку текстів молитов на Вербну неділю. Кожну з них можна прочитати самотужки вдома, якщо не матимете можливості відвідати цього дня храм.

Головна молитва Вербної неділі читається під час освячення вербових гілок. Якщо ви не мали змоги прийти до церкви к священнослужителю і виконуєте цей ритуал самі, то обов’язково зверніться до Бога з цією молитвою.

Молитва на освячення верби

"Господи Боже наш, що сидить на херувимах, Ти підняв силу Твою І послав Єдинородного Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа, спасти мир хрестом, Похованням та воскресенням Своїм Його, що прийшов до Єрусалиму На вільні страждання, сьогодні люди, що сидять у темі, зустріли, Взявши, як прапор неділю, гілки дерев І гілки пальми. Сам, Господи, збережи і охорони і нас, Що ці гілки за прикладом тих У цей передсвятковий день несемо в руках. Щоб, як народи та діти вигукували Тобі Осанна! — так і ми в піснях і співах духовних Досягнули життєдайного триденного воскресіння У цьому Самому Христі Ісусі, Господі нашому. З Ним Ти благословенний з Пресвятим і Благим, І Животворячим Твоїм Духом, тепер і повсякчас, і на віки віків. Амінь".

Молитва Входу Господнього до Єрусалиму

"Господи Ісусе Христе Боже наш, у високих з Отцем на Престолі сиди, вийму на крилі від Херувим, що носиться і співається від Серафим, а в дні плоті Своєї на жеребті осли сісти зволив нашого заради спасіння, і від дітей оспівування прийняв і в Святий град шість днів буття Пасхи на вільну пристрасть прийшов, нехай спасеш мир Хрестом, похованням і Воскресінням Твоїм! І як тоді люди, що сидять у темряві й сіни смертні, приймаючи гілки дерев і ваіа від фінік, сретоша Тя, Сина Давидова Тебе сповідуючи, такожде й нас нині в передсвятковий день цей у наслідування оне ваіа і гілки в руках носять дотримуйся і збережи. І як вони народи і діти " осанна" Тобі приношаху, сподоби і нам у псалмах і співах духовних душами чистими і нескверними усти прославити вся велич Твоя на свято це і на весь тиждень пристрасті Твоя і неосудно досягнути і причаститися Божественні радості Святі Пасхи і прославимо Твоє Божество разом з Безначальним Твоїм Отцем і Пресвятим і Благим і Животворячим Твоїм Духом завжди нині і повсякчас і на віки віків. Амінь".

Віряни ставляться до освяченої верби з повагою. Гілки приносять додому, розміщують всередині будинку й у приміщеннях біля домашніх тварин. Вважається, що вербова гілка у кутку будинку забезпечить його захист.

У Вербну неділю віряни звертаються до всевишнього з проханнями миру, здоров’я, захисту родини й дітей. Для кожного з цих випадків передбачено окрему молитву.

Найсильніші молитви на Вербну неділю

Молитва у Вербну неділю для захисту дітей

"Всемогутній Боже, вручаю своїх дітей Твоїй могучій опіці й охороні! Охорони їх, Господи, від усього, що може завдати шкоди їх здоров'ю або наразити їх на небезпеку смерті. Але, передовсім, молю Тебе, найліпший Отче, охорони їх від небезпек, що загрожують їх душі. Відвертай, Боже, своєю всемогучою рукою від моїх дітей усе те, що може мати лихий вплив на їх невинне серце, або статися для них нагодою до злого. Охорони, Боже, моїх діточок від гріха! Пішли, молю Тебе, своїх святих Ангелів, щоб стерегли їх на дорозі життя. Всемогутній Боже й Отче, переведи щасливо моїх дітей через всі земні небезпеки та бурі і дай, щоб вони щасливо дійшли до пристані спасіння. Амінь".

Молитва на Вербну неділю про здоров’я

"Закликаю Вищі Сили, почуйте моє прохання та прийдіть до мене на допомогу. Прошу, даруйте своє благословення Рабам Божим (перелічуйте імена всіх, за кого молитеся. — Ред.). Захистіть їх від бід та нещасть, укрийте своїми Крилами від ворогів та заздрісників. Наповніть їх Силою Небесною, щоб вони несли у світ добро і процвітання, перебуваючи в здоров’ї. Амінь".

Молитва за мир

"Господи Боже наш, сильний і міцний у битві, Тебе на допомогу, недостойні, закликаємо і смиренно молимо: прости милостиво руку Твою і покрий країну нашу від війни, лихоліття та страждань. Не на лук свій сподіваємось, і не зброя наша врятує нас, але про Твою всемогутню допомогу благаємо: збережи Вітчизну нашу у світі, пом’якшити милістю Твоєї серця ворогів очерствілі, злі наміри їх відверни, молимося Тобі, Великодержавний Царю, вислухай нас і помилуй. Поглянь із небес, Владико, і не дай ворогам нашим меч свій підняти, і лук свій натягнути, щоб вразити нас — бідних рабів Твоїх, що славлять тебе православно. Незабаром змінюй скорботу нашу на радість, а біду на твердий світ. Не допусти страждань матерів і сліз дитячих, а їхні молитви за нас грішних і непотрібних прийми як кадило запашне перед Престолом величності Твоєї, підносячи Україні наш мир і спокій. Сердечно молимося Тобі, Благодійнику Милостивий, вислухай нас і помилуй. Амінь".

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно освятити вербу. Традиції Вербної неділі передбачають декілька правил подальшого зберігання гілок.