Какое дерево посадить возле дома, чтобы летом была приятная тень: 15 лучших вариантов

Тенистые деревья, которые могут украшать участок, а некоторые – еще и дать вкусный урожай

Частный дом, возле которого не растут деревья, выглядит "голым", а ландшафтный дизайн — незавершенным. Обычно на собственном участке высаживается целый сад с вишнями, черешнями или яблонями, за которыми, однако, требуется постоянный уход. Но и вид участка в таком случае сильно меняется.

Кроме того, высадив "правильные" деревья, которые в жару будут давать приятную тень, вы ни на секунду не пожалеете о затраченных силах, информирует sad.net.ua. Список из хороших вариантов тенистых деревьев включает 15 вариантов! Среди них найдете и плодовые, и декоративные деревья.

Какие тенистые деревья можно высаживать возле дома: полный список

Все представленные далее варианты имеют широкую крону, похожую на облако, которое будет отбрасывать большую тень. Эти деревья имеют и эстетическое, и практическое назначение: они красивы сами по себе, а под кроной можно поставить стол и скамейку, чтобы летом отдыхать в тени. Кроме того, благодаря таким видам деревьев на вашем участке улучшится микроклимат, а кислорода станет больше.

Однако стоит помнить и о том, что тенистые деревья могут занимать очень много места. Согласно нормативам, от высокого дерева до здания должно быть не менее 4 м, а от среднего по размерам — не менее 2 м. Этот момент обязательно учитывать при выборе дерева для высадки.

Тройная польза: фруктовые деревья

Если вы хотите получить тройную пользу – и тень, и красоту, и урожай, то высаживайте у дома плодовые деревья. Это может быть айва, абрикос, черешня или высокорослые вишни. Все они красиво цветут весной, хорошо родят и дают приятную тень в жаркую погоду. А вот шелковица с раскидистой кроной среди садоводов непопулярна — от падающих ягод слишком много мусора, да и со всяческими осами и другими насекомыми из-за этого придется бороться. Очень популярны яблоки и груши — их тоже часто высаживают возле дома.

Еще одним интересным вариантом является грецкий орех. Но тут есть ряд нюансов: во-первых, из-за мощной корневой системы его надо высаживать как можно дальше от здания; во-вторых, под грецким орехом не растут даже сорняки, так что в итоге у вас будет немалый кусок "голой" земли.

Кроме фруктовых деревьев ради тени и красоты на участке можно высадить:

Плакучую вербу. Она прекрасно приживется в низинах, рядом с водоемами и на участках с высоким уровнем грунтовых вод.

Она прекрасно приживется в низинах, рядом с водоемами и на участках с высоким уровнем грунтовых вод. Каштан . Он очень красиво цветет, но убирать по осени придется не только листья, но и многочисленные каштаны со скорлупой.

. Он очень красиво цветет, но убирать по осени придется не только листья, но и многочисленные каштаны со скорлупой. Обыкновенную черемуху. Получите просто невероятный аромат весной во время активного цветения дерева.

Получите просто невероятный аромат весной во время активного цветения дерева. Очень яркий красный канадский клен тоже станет украшением участка и даст тень.

тоже станет украшением участка и даст тень. Дуб . Мощное дерево, которое способно укрепить склон на участке. Главный минус - размеры, поэтому для небольшого участка его тени может оказаться слишком много.

. Мощное дерево, которое способно укрепить склон на участке. Главный минус - размеры, поэтому для небольшого участка его тени может оказаться слишком много. Акация . Тень не очень густая, зато весной возле дома будет прекрасно пахнуть.

. Тень не очень густая, зато весной возле дома будет прекрасно пахнуть. Ясень и осина. Выбор не очень популярный, так как эти деревья считают слишком обычными. Тень дают среднюю.

Раньше мы рассказывали, чем подкормить абрикос, чтобы плоды были размером с персик. А еще — какая подкормка весной нужна вишне, чтобы дерево хорошо зацвело и засыпало вкусным сочным урожаем.