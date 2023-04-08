Какое дерево посадить возле дома, чтобы летом была приятная тень: 15 лучших вариантов
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Тенистые деревья, которые могут украшать участок, а некоторые – еще и дать вкусный урожай
Частный дом, возле которого не растут деревья, выглядит "голым", а ландшафтный дизайн — незавершенным. Обычно на собственном участке высаживается целый сад с вишнями, черешнями или яблонями, за которыми, однако, требуется постоянный уход. Но и вид участка в таком случае сильно меняется.
Кроме того, высадив "правильные" деревья, которые в жару будут давать приятную тень, вы ни на секунду не пожалеете о затраченных силах, информирует sad.net.ua. Список из хороших вариантов тенистых деревьев включает 15 вариантов! Среди них найдете и плодовые, и декоративные деревья.
Какие тенистые деревья можно высаживать возле дома: полный список
Все представленные далее варианты имеют широкую крону, похожую на облако, которое будет отбрасывать большую тень. Эти деревья имеют и эстетическое, и практическое назначение: они красивы сами по себе, а под кроной можно поставить стол и скамейку, чтобы летом отдыхать в тени. Кроме того, благодаря таким видам деревьев на вашем участке улучшится микроклимат, а кислорода станет больше.
Однако стоит помнить и о том, что тенистые деревья могут занимать очень много места. Согласно нормативам, от высокого дерева до здания должно быть не менее 4 м, а от среднего по размерам — не менее 2 м. Этот момент обязательно учитывать при выборе дерева для высадки.
Тройная польза: фруктовые деревья
Если вы хотите получить тройную пользу – и тень, и красоту, и урожай, то высаживайте у дома плодовые деревья. Это может быть айва, абрикос, черешня или высокорослые вишни. Все они красиво цветут весной, хорошо родят и дают приятную тень в жаркую погоду. А вот шелковица с раскидистой кроной среди садоводов непопулярна — от падающих ягод слишком много мусора, да и со всяческими осами и другими насекомыми из-за этого придется бороться. Очень популярны яблоки и груши — их тоже часто высаживают возле дома.
Еще одним интересным вариантом является грецкий орех. Но тут есть ряд нюансов: во-первых, из-за мощной корневой системы его надо высаживать как можно дальше от здания; во-вторых, под грецким орехом не растут даже сорняки, так что в итоге у вас будет немалый кусок "голой" земли.
Кроме фруктовых деревьев ради тени и красоты на участке можно высадить:
- Плакучую вербу. Она прекрасно приживется в низинах, рядом с водоемами и на участках с высоким уровнем грунтовых вод.
- Каштан. Он очень красиво цветет, но убирать по осени придется не только листья, но и многочисленные каштаны со скорлупой.
- Обыкновенную черемуху. Получите просто невероятный аромат весной во время активного цветения дерева.
- Очень яркий красный канадский клен тоже станет украшением участка и даст тень.
- Дуб. Мощное дерево, которое способно укрепить склон на участке. Главный минус - размеры, поэтому для небольшого участка его тени может оказаться слишком много.
- Акация. Тень не очень густая, зато весной возле дома будет прекрасно пахнуть.
- Ясень и осина. Выбор не очень популярный, так как эти деревья считают слишком обычными. Тень дают среднюю.
Раньше мы рассказывали, чем подкормить абрикос, чтобы плоды были размером с персик. А еще — какая подкормка весной нужна вишне, чтобы дерево хорошо зацвело и засыпало вкусным сочным урожаем.