Яке дерево посадити біля дому, щоб влітку був приємний затінок: 15 найкращих варіантів

Тінисті дерева, які можуть прикрашати ділянку, а деякі — ще й дати смачний урожай

Приватний будинок, біля якого не ростуть дерева, виглядає "голим", а ландшафтний дизайн — незавершеним. Зазвичай на власній ділянці висаджується цілий садок із вишнями, черешнями чи яблунями, за якими, однак, потрібен постійний догляд. Але й вигляд ділянки в такому разі дуже змінюється.

Крім того, висадивши "правильні" дерева, які у спеку даватимуть приємний затінок, ви ні на секунду не пошкодуєте про затрачені сили, інформує sad.net.ua. Список із хороших варіантів тінистих дерев включає аж 15 варіантів! Серед них знайдете і плодові, і декоративні дерева.

Які тінисті дерева можна висаджувати біля дому: повний список

Усі представлені далі варіанти мають розлогу крону, схожу на хмару, яка відкидатиме велику тінь. Ці дерева мають і естетичне, і практичне призначення: вони красиві самі по собі, а під кроною можна поставити стіл і лавку, аби влітку відпочивати в тіні. Крім того, завдяки таким видам дерев на вашій ділянці поліпшиться мікроклімат, а кисню стане більше.

Проте варто пам’ятати і про те, що тінисті дерева можуть займати дуже багато місця. Згідно з нормативами, від високого дерева до будівлі має бути не менш як 4 м, а від середнього за розмірами — щонайменше 2 м. Цей момент обов’язково враховувати при виборі дерева для висадки.

Потрійна користь: фруктові дерева

Якщо ви хочете отримати потрійну користь — і тінь, і красу, і врожай, то висаджуйте біля дому плодові дерева. Це може бути айва, абрикос, черешня або ж високорослі вишні. Усі вони красиво цвітуть навесні, гарно родять і дають приємний затінок у спекотну погоду. А от шовковиця з розлогою кроною серед садівників непопулярна — від падаючих ягід занадто багато сміття, та й з усілякими осами та іншими комахами через це доведеться боротися. Натомість дуже популярні яблука і груші — їх часто висаджують біля хати.

Ще одним цікавим варіантом є волоський горіх. Але ту т є низка нюансів: по-перше, через потужну кореневу систему його треба висаджувати якомога далі від будівлі; по-друге, під волоським горіхом не ростуть навіть бур’яни, тож у підсумку у вас буде чималий шматок "голої" землі.

Крім фруктових дерев, заради тіні та краси на ділянці можна висадити:

Плакучу вербу . Вона чудово приживеться в низинах, поруч із водоймами й на ділянках з високим рівнем ґрунтових вод.

. Вона чудово приживеться в низинах, поруч із водоймами й на ділянках з високим рівнем ґрунтових вод. Каштан . Він дуже красиво цвіте, але прибирати по осені доведеться не тільки листя, а й численні каштани зі шкаралупою.

. Він дуже красиво цвіте, але прибирати по осені доведеться не тільки листя, а й численні каштани зі шкаралупою. Звичайну черемху . Отримаєте просто неймовірний аромат навесні під час активного цвітіння дерева.

. Отримаєте просто неймовірний аромат навесні під час активного цвітіння дерева. Дуже яскравий червоний канадський клен теж стане окрасою ділянки й дасть затінок .

теж стане окрасою ділянки й дасть затінок Дуб . Потужне дерево, яке здатне зміцнити схил на ділянці. Головний мінус – розміри, тому для невеличкої ділянки його тіні може виявитися аж занадто багато.

. Потужне дерево, яке здатне зміцнити схил на ділянці. Головний мінус – розміри, тому для невеличкої ділянки його тіні може виявитися аж занадто багато. Акація . Тінь не дуже густа, зате навесні біля дому чудово пахнутиме.

. Тінь не дуже густа, зате навесні біля дому чудово пахнутиме. Ясен і осика. Вибір не дуже популярний, адже ці дерева вважають занадто звичайними. Затінок дають середній.

Раніше ми розповідали, чим підгодувати абрикос, щоб плоди були розміром із персик. А ще — яка підгодівля навесні потрібна вишні, щоб дерево гарно зацвіло й засипало смачним соковитим врожаєм.