Как одеваться, чтобы выглядеть стройной: 10 стилистических приемов, которые "заберут" пару килограммов (фото)

Хитрые трюки для женщин, которые не очень уверены в своей фигуре

Каждая женщина хочет выглядеть идеально и почти каждая может найти в себе что-нибудь, что она считает далеко не идеальным. Зачастую это касается и фигуры. Раньше мы рассказывали, как подобрать джинсы на шикарные формы — какие модели будут подходить девушкам с большими объемами, а теперь хотим поделиться секретами "мгновенного сброса лишних килограммов".

О топ-10 стилистических приемах, которые визуально сделают вас стройнее, рассказывает 5minutecrafts. Причем, не только рассказывает, но и показывает, насколько заметна будет разница между тем, как вы привыкли делать, и как надо, чтобы выглядеть худой.

1 — Выбор темных цветов

Лучший вариант — черный, но подойдут и другие темные цвета, которые создадут такой же эффект. Например, темные оттенки серого, красного, зеленого или синего. Особенно важно отказаться девушкам, которые считают себя недостаточно худыми, от светлых брюк.

2 — Правильная форма декольте

Всегда выбирайте V-образное или бардо декольте. Оба выреза могут добавить длину шеи и сделать ключицу более заметной, привлекая внимание к тонкой части тела.

3 — Никаких горизонтальных полос

Выбирайте одежду с вертикальными полосами. Они сделают вас зрительно более худыми и высокими, создавая длинную линию.

4 — Откажитесь от слишком короткого рукава

Рукава-шапочки подчеркивают самую широкую зону ваших рук. Вместо этого выбирайте рукава длиной 3/4 или длинные. Именно они создадут иллюзию стройных рук, удлиняя их. Пышные рукава выше локтя – еще один хороший вариант.

5 — Выбирайте мелкие узоры

Вместо больших принтов выбирайте более мелкие узоры, например маленький горошек или тонкую полоску. Имейте в виду, что чем мельче детали, тем меньше по объему вы будете казаться.

6 — Сочетание цветов

Надев светлый топ под темный приталенный кардиган, вы будете казаться выше и стройнее благодаря вертикальной линии, которую создаст этот образ. А вот светлый кардиган в таком случае будет не очень уместным.

7 — Обувь с острым носом

Такой вид обуви сделает ваши ноги длиннее, в то время как модели с закругленными носками могут создавать иллюзию коротких толстых ног.

8 — Надевайте карандашные юбки

Юбка-карандаш может сделать вас худее и придать опрятный вид образу. Просто сочетайте ее вместе с шифоновым или красиво облегающим топом, убедившись, что он не слишком свободный и не слишком обтягивающий. При этом от плиссированных юбок держитесь подальше, ведь они добавляют ширины фигуре.

9 — Укороченные пиджаки и топы

Оба варианта помогут зрительно сделать ваши ноги длинными, создав иллюзию маленькой верхней части тела. Если вы не хотите "светить" свой живот, то можете соединить эту одежду с брюками с высокой талией.

10 — Нужны штаны с высокой посадкой

Брюки с низкой посадкой могут сделать ваш торс намного больше, а ноги — намного короче, чем они есть на самом деле. Кроме того, они могут придать вашему животу более заметный вид. Чтобы казаться худее, заправляйте рубашки в брюки с высокой талией — так вы ее подчеркнете, выгодно выделив на фоне других частей тела.

Ранее мы рассказывали о 5 вещах, которые прибавляют возраста. Все они уже давно вышли из моды и им не место в вашем гардеробе.