Як одягатися, щоб виглядати стрункою: 10 стилістичних прийомів, які "заберуть" кілька кілограмів (фото)

Хитрі трюки для жінок, які не дуже впевнені у своїй фігурі

Кожна жінка хоче виглядати ідеально і майже кожна може знайти у собі щось, що вона вважає далеко не ідеальним. Часто це стосується і фігури. Раніше ми розповідали, як підібрати джинси на шикарні форми — які моделі пасуватимуть дівчатам із великими об’ємами, а тепер хочемо поділитися секретами "миттєвого скидання зайвих кілограмів".

Про топ-10 стилістичних прийомів, які візуально зроблять вас стрункішою, розповідає 5minutecrafts. Причому, не тільки розповідає, а й показує, наскільки помітною буде різниця між тим, як ви звикли робити, і треба, щоб виглядати худою.

1 — Обирайте темні кольори

Найкращий варіант — чорний, але підійдуть й інші темні кольори, які створять такий же ефект. Наприклад, темні відтінки сірого, червоного, зеленого чи синього. Особливо важливо відмовитися дівчатам, які вважають себе недостатньо худими, від світлих штанів.

2 — Правильна форма декольте

Завжди обирайте V-подібне або бардо декольте. Обидва вирізи можуть додати довжину шиї та зробити ключицю більш помітною, привертаючи увагу до тонкої частини тіла.

3 — Ніяких горизонтальних смуг

Вибирайте одяг із вертикальними смугами. Вони зроблять вас візуально худішими та вищими, створюючи довгу лінію.

4 — Відмовтеся від занадто короткого рукава

Рукава-шапочки підкреслюють найширшу зону ваших рук. Натомість вибирайте рукави довжиною 3/4 або довгі. Саме вони створять ілюзію струнких рук, подовжуючи їх. Пишні рукави вище ліктя — ще один гарний варіант.

5 — Обирайте дрібні візерунки

Замість великих принтів вибирайте більш дрібні візерунки, наприклад, маленький горошок або тонку смужку. Майте на увазі, що чим дрібніші деталі, тим меншими за об’ємом ви будете здаватися.

6 — Поєднання кольорів

Одягнувши світлий топ під темний приталений кардиган, ви здаватиметеся вищою і стрункішою завдяки вертикальній лінії, яку створить цей образ. А от світлий кардиган у такому випадку буде не дуже доречним.

7 — Взуття з гострим носом

Такий вид взуття зробить ваші ноги довшими, тоді як моделі із закругленими носками можуть створювати ілюзію коротких товстих ніг.

8 — Одягайте спідниці-олівець

Спідниця-олівець може зробити вас худішою й надати охайного вигляду образу. Просто поєднуйте її разом із шифоновим або гарно облягаючим топом, переконавшись, що він не надто вільний і не занадто обтягуючий. При цьому від плісированих спідниць тримайтеся подалі, адже вони додають ширини фігурі.

9 — Укорочені піджаки і топи

Обидва варіанти допоможуть візуально зробити ваші ноги довгими, створивши ілюзію маленької верхньої частини тіла. Якщо ви не хочете "світити" свій живіт, то можете поєднати цей одяг зі штанами з високою талією.

10 — Потрібні штани з високою посадкою

Штани з низькою посадкою можуть зробити ваш торс набагато більшим, а ноги — набагато коротшими, ніж вони є насправді. Крім того, вони можуть надати вашому животу більш помітного вигляду. Щоб здаватися худішою, заправляйте сорочки у штани з високою талією — так ви її підкреслите, вигідно виділивши на фоні інших частин тіла.

Раніше ми розповідали про 5 речей, які додають віку. Усі вони вже давно вийшли з моди і їм не місце у вашому гардеробі.