Страстная пятница 2023: почему в этот день строжайше запрещено стричься и носить красное

Великая пятница считается самым скорбным днем Страстной седмицы

Неделю перед Пасхой, которая в 2023 году выпадает на 16 апреля, верующие называют Страстная седмица. Так как каждый день Страстной недели имеет особое сакральное значение, именно пятница считается самым скорбным днем этого периода, и носит она название — Страстная пятница.

Согласно библейскому писанию, в этот день Сын Божий Иисус Христос совершил свой путь на Голгофу и умер на кресте за грехи человечества. Традиционно в предпоследний день перед Пасхой христиане вспоминают о страданиях Спасителя человечества и стараются вести особенно богоугодный образ жизни.

Христиане в этот день посещают богослужения, посвященные страстям Христовым и мученической смерти Иисуса. Также верующие стараются особенно придерживаться Великий пост, поскольку в этот день самый суровый день поста: взрослым запрещается есть до выноса плащаницы (плат, на котором изображен Иисус Христос, лежащий во гробе — ред.), — это около 16-18 часов вечера, а после можно есть только воду и постный хлеб.

Запрещается употреблять алкоголь, в том числе вино, поскольку считается, что тот, кто в Страстную пятницу выпивает, обречен на зависимость от спиртного на всю жизнь.

В Страстную пятницу разрешается только есть хлеб и пить воду

Что нельзя делать 14 апреля в Страстную пятницу

Совершать любые акты агрессии.

Устраивать шумные гуляния.

Праздновать дни рождения, юбилеи и другие даты, связанные с радостью.

Употреблять мясо и алкогольные напитки.

Что нельзя делать в Страстную пятницу, согласно приметам

Стричь волосы и ногти — может привести к беде.

Украшать дома красным — этот цвет является символом крови и смерти. Поэтому и носить красное в этот день нежелательно, чтобы не привлекать к себе внимание злых духов.

Работать в саду или на огороде — земля может быть осквернена.

Ранее "Телеграф" сообщал, как украинцы будут праздновать Пасху в условиях военного положения в разных городах Украины. Большинство храмов и священников позволят освящать корзины в субботу, 15 апреля.