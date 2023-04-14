Страсна п’ятниця 2023: чому у цей день суворо заборонено стригтися і носити червоне
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Велика п’ятниця вважається найсумнішим днем Страсного тижня
Тиждень перед Великоднем, який у 2023 році випадає на 16 квітня, віряни називають Страсний тиждень. Оскільки кожен день Страсного тижня має особливе сакральне значення, саме п’ятниця вважається найсумнішим днем цього періоду, і носить вона назву — Страсна п’ятниця.
Згідно з біблійним писанням, цього дня Син Божий Ісус Христос здійснив свій шлях на Голгофу і помер на хресті за гріхи людства. Традиційно передостаннього дня перед Великоднем християни згадують про страждання Спасителя людства і намагаються вести особливо богоугодний спосіб життя.
Християни цього дня відвідують богослужіння, присвячені страстям Христовим та мученицькій смерті Ісуса. Також віряни намагаються особливо дотримуватися Великого посту, оскільки в цей день найсуворіший день посту: дорослим забороняється їсти до виносу плащаниці (плат, на якому зображено Ісуса Христа, що лежить у труні — ред.), — це близько 16-18 години вечора, а потім можна їсти тільки воду та пісний хліб.
Забороняється вживати алкоголь, в тому числі вино, оскільки вважається, що той, хто у Страсну п’ятницю випиває, приречений на залежність від спиртного на все життя.
Що не можна робити 14 квітня у Страсну п’ятницю
- Здійснювати будь-які акти агресії.
- Влаштовувати галасливі гуляння.
- Святкувати дні народження, ювілеї та інші дати, пов’язані з радістю.
- Вживати м’ясо та алкогольні напої.
Що не можна робити в Страсну п’ятницю, згідно з прикметами
- Стригти волосся і нігті — може призвести до біди.
- Прикрашати дім червоним – цей колір є символом крові та смерті. Тому і носити червоне цього дня небажано, щоб не привертати до себе увагу злих духів.
- Працювати в саду або на городі – земля може бути осквернена.
Раніше "Телеграф" повідомляв, як українці святкуватимуть Великдень в умовах воєнного стану у різних містах України. Більшість храмів та священників дозволять освячувати кошики у суботу, 15 квітня.