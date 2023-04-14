Страсна п’ятниця 2023: чому у цей день суворо заборонено стригтися і носити червоне

Велика п’ятниця вважається найсумнішим днем Страсного тижня

Тиждень перед Великоднем, який у 2023 році випадає на 16 квітня, віряни називають Страсний тиждень. Оскільки кожен день Страсного тижня має особливе сакральне значення, саме п’ятниця вважається найсумнішим днем цього періоду, і носить вона назву — Страсна п’ятниця.

Згідно з біблійним писанням, цього дня Син Божий Ісус Христос здійснив свій шлях на Голгофу і помер на хресті за гріхи людства. Традиційно передостаннього дня перед Великоднем християни згадують про страждання Спасителя людства і намагаються вести особливо богоугодний спосіб життя.

Християни цього дня відвідують богослужіння, присвячені страстям Христовим та мученицькій смерті Ісуса. Також віряни намагаються особливо дотримуватися Великого посту, оскільки в цей день найсуворіший день посту: дорослим забороняється їсти до виносу плащаниці (плат, на якому зображено Ісуса Христа, що лежить у труні — ред.), — це близько 16-18 години вечора, а потім можна їсти тільки воду та пісний хліб.

Забороняється вживати алкоголь, в тому числі вино, оскільки вважається, що той, хто у Страсну п’ятницю випиває, приречений на залежність від спиртного на все життя.

У Страсну п’ятницю дозволяється лише їсти хліб і пити воду

Що не можна робити 14 квітня у Страсну п’ятницю

Здійснювати будь-які акти агресії.

Влаштовувати галасливі гуляння.

Святкувати дні народження, ювілеї та інші дати, пов’язані з радістю.

Вживати м’ясо та алкогольні напої.

Що не можна робити в Страсну п’ятницю, згідно з прикметами

Стригти волосся і нігті — може призвести до біди.

Прикрашати дім червоним – цей колір є символом крові та смерті. Тому і носити червоне цього дня небажано, щоб не привертати до себе увагу злих духів.

Працювати в саду або на городі – земля може бути осквернена.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як українці святкуватимуть Великдень в умовах воєнного стану у різних містах України. Більшість храмів та священників дозволять освячувати кошики у суботу, 15 квітня.