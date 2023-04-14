Рус

Страсна п’ятниця 2023: чому у цей день суворо заборонено стригтися і носити червоне

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Це день скорботи та тихої печалі всіх вірян
Це день скорботи та тихої печалі всіх вірян. Фото freepik.com

Велика п’ятниця вважається найсумнішим днем Страсного тижня

Тиждень перед Великоднем, який у 2023 році випадає на 16 квітня, віряни називають Страсний тиждень. Оскільки кожен день Страсного тижня має особливе сакральне значення, саме п’ятниця вважається найсумнішим днем цього періоду, і носить вона назву — Страсна п’ятниця.

Згідно з біблійним писанням, цього дня Син Божий Ісус Христос здійснив свій шлях на Голгофу і помер на хресті за гріхи людства. Традиційно передостаннього дня перед Великоднем християни згадують про страждання Спасителя людства і намагаються вести особливо богоугодний спосіб життя.

Християни цього дня відвідують богослужіння, присвячені страстям Христовим та мученицькій смерті Ісуса. Також віряни намагаються особливо дотримуватися Великого посту, оскільки в цей день найсуворіший день посту: дорослим забороняється їсти до виносу плащаниці (плат, на якому зображено Ісуса Христа, що лежить у труні — ред.), — це близько 16-18 години вечора, а потім можна їсти тільки воду та пісний хліб.

Забороняється вживати алкоголь, в тому числі вино, оскільки вважається, що той, хто у Страсну п’ятницю випиває, приречений на залежність від спиртного на все життя.

хліб
У Страсну п’ятницю дозволяється лише їсти хліб і пити воду

Що не можна робити 14 квітня у Страсну п’ятницю

  • Здійснювати будь-які акти агресії.
  • Влаштовувати галасливі гуляння.
  • Святкувати дні народження, ювілеї та інші дати, пов’язані з радістю.
  • Вживати м’ясо та алкогольні напої.

Що не можна робити в Страсну п’ятницю, згідно з прикметами

  • Стригти волосся і нігті — може призвести до біди.
  • Прикрашати дім червоним – цей колір є символом крові та смерті. Тому і носити червоне цього дня небажано, щоб не привертати до себе увагу злих духів.
  • Працювати в саду або на городі – земля може бути осквернена.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як українці святкуватимуть Великдень в умовах воєнного стану у різних містах України. Більшість храмів та священників дозволять освячувати кошики у суботу, 15 квітня.

Теги:
#Традиції #Свята #Заборони #Страсна п'ятниця