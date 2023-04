Kalush Orchestra взорвал сеть динамичным треком с известным канадским рэпером (видео)

На этот раз победители Евровидения 2022 года порадовали фанов энергичной рэп-композицией

Прошлогодние триумфаторы Евровидения Kalush Orchestra представили еще один англоязычный трек после хита CHANGES. Группа работала в коллаборации с популярным канадским рэпером BBNO$. Клип на трек Ushme Uturbe снимали в США.

Как говорится на канале исполнителей в Youtube, новая песня — это необычное сочетание американского рэпа и украинских мотивов, которое точно засядет в вашей голове. В ролике можно увидеть многие украинские символы.

Канадский рэп-исполнитель BBNO$ известен на весь мир благодаря синглу Lalala (трек набрал более 800 миллионов прослушиваний на Spotify). Как рассказывают в пресс-службе Kalush Orchestra, артисты познакомились в Остине, штат Техас, где сняли клип на песню. Сцены снимали в Остине, размещая изображение герба Украины – синего щита с золотым трезубцем – на стенах и светофорах города.

"В Остине мы впервые в реальной жизни встретились с Алексом (BBNO$), но нам было так легко и весело работать вместе на съемочной площадке, что казалось, что мы давние друзья. Надеемся, вам понравится результат нашего сотрудничества", — отмечает лидер группы Олег Псюк.

Украинцы одобрительно оценили новую песню

Kalush Orchestra посетил Остин в марте этого года, чтобы выступить на музыкальном фестивале South by Southwest (SXSW). Также продолжались гастроли по городам США, в частности, состоялись концерты в Кливленде, Орландо, Детройте и Атланте. Во время этих выступлений группа продавала гитары с подписями всех участников группы, благодаря чему удалось собрать почти 14 000 долларов в помощь Украине.

Напомним, это не первая коллаборация Kalush Orchestra. Ранее исполнители порадовали фанов новой версией трека In The Shadows с финской группой The Rasmus. Также были представлены совместные песни Nasze Domy с польским рэпером Szpaku, "Нумо Казаки" с коллегой-украинцем Казаком Сиромахой.