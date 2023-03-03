Kalush Orchestra выпустил первый англоязычный трек и заинтриговал появлением солистки (видео)

В клипе артисты превратились в мистических героев украинского фольклора

Триумфаторы прошлогоднего Евровидения украинская группа Kalush Orchestra представила свой первый англоязычный трек CHANGES, который посвящен украинской тематике, как и прошлый трек "Крадуть русяки наш сонях". В новой песне можно услышать женский голос. Исполнители интригуют, что мы еще не раз увидим загадочную KilimWoman.

Премьера клипа на композицию CHANGES состоялась в пятницу, 3 марта. Видео опубликовано на Youtube-канале Kalush Orchestra.

Как рассказывает лидер группы Олег Псюк, это песня о нашем доме, который научились защищать, украинцы живут в нем, несмотря на опасность. Дом меняется вместе с нами, но то, что действительно важно и верно традициям, остается всегда, подчеркнул исполнитель.

Видео снято в украинском доме, а участники группы превратились в сказочных героев. Так, сопилкар Kalush Orchestra Тимофей Музычук — карпатский мольфар. А еще впервые появляется мистическая героиня KilimWoman – ее голос мы слышим в начале трека. Таинственная KilimWoman еще не раз появится в будущих работах группы, сообщили в пресс-службе коллектива.

Дом и земля вокруг символизируют в клипе сказочное царство, в котором герои существуют в гармонии с природой. Однако наступает гроза, вместе с непогодой с неба падают неразорвавшиеся снаряды и ракеты.

По словам режиссера Леонида Колосовского, этот клип — история о нашем Доме, который изменился навсегда, потому что увидел горе, боль и утрату.

"Это рассказ о магических персонажах семьи Kalush Orchestra. Каждый член этой семьи имеет свою суперсилу и своим способом защищает Дом. Кто-то — молитвой, кто-то — делом, кто-то — правдой, кто-то — духовностью, а кто-то — магией. Как заведено в Семье, все члены семьи очень разные, но они вместе и каждый из них любит свой Дом", — говорит режиссер.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Kalush Orchestra совершили тур в США, где дали десятки благотворительных концертов. В этом году исполнители тоже отправятся в города США и Европы с гастролями: будут собирать средства для ВСУ и восстановления учреждений культуры, уничтоженных россиянами. За последний год коллектив порадовал поклонников несколькими треками и интересными коллаборациями, например с The Rasmus. Тогда как из-за совместного трека "Батькивщина" Kalush и Skofka наткнулись на волну хейта в сети.