Kalush Orchestra випустив перший англомовний трек і заінтригував появою солістки (відео)

В кліпі артисти перевтілилися в містичних героїв українського фольклору

Тріумфатори минулорічного Євробачення український гурт Kalush Orchestra презентували свій перший англомовний трек CHANGES, який присвяченій українській тематиці, як і минулий трек "Крадуть русяки наш сонях". У новій пісні можна почути жіночий голос. Виконавці інтригують, що ми ще не раз побачимо загадкову KilimWoman.

Прем’єра кліпу на композицію CHANGES відбулася у п’ятницю, 3 березня. Відео опубліковано на Youtube-каналі Kalush Orchestra.

Як розповідає лідер гурту Олег Псюк, це пісня про наш дім, який навчилися захищати, українці живуть в ньому попри небезпеку. Дім змінюється разом із нами, але те, що дійсно важливе й вірне традиціям — залишається завжди, підкреслив виконавець.

Відео знято в українській хаті, а учасники гурту перевтілилися у казкових героїв. Так, сопілкар Kalush Orchestra Тимофій Музичук — карпатський мольфар. А ще вперше з’являється містична героїня KilimWoman — її голос ми чуємо на початку треку. Таємнича KilimWoman ще не раз з’явиться в майбутніх роботах гурту, повідомили в пресслужбі колетиву.

Будинок і земля навколо символізують у кліпі казкове царство, в якому герої існують в гармонії з природою. Однак настає гроза, разом з негодою з неба падають нерозірвані снаряди та ракети.

За словами режисера Леоніда Колосовського, цей кліп — історія про наш Дім, який змінився назавжди, бо побачив горе, біль та втрату.

"Це розповідь про магічних персонажів сім’ї Kalush Orchestra. Кожен член цієї родини має свою суперсилу та у свій спосіб боронить Дім. Хтось — молитвою, хтось — справою, хтось — правдою, хтось — духовністю, а хтось — магією. Як заведено в Сім’ї, усі члени родини дуже різні, але вони разом і кожен із них любить свій Дім", — говорить режисер.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Kalush Orchestra здійснили тур в США, де дали десятки благодійних концертів. Цього року виконавці теж вирушать до міст США і Європи з гастролями: збиратимуть кошти для ЗСУ й відновлення закладів культури, що знищені росіянами. За останній рік колектив порадував шанувальників декількома треками і цікавими колабораціями, як-от з The Rasmus. Тоді як через спільний трек "Батьківщина" Kalush і Skofka натрапили на хвилю хейту в мережі.