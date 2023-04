Kalush Orchestra підірвав мережу динамічним треком з відомим канадським репером (відео)

На цей раз переможці Євробачення 2022 порадували фанів енергійною реп-композицією

Минулорічні тріумфатори Євробачення Kalush Orchestra презентували ще один англомовний трек після хіта CHANGES. Гурт працював у колаборації з популярним канадським репером BBNO$. Кліп на трек Ushme Uturbe знімали в США.

Як йдеться на каналі виконавців в Youtube, нова пісня — це незвичайне поєднання американського репу та українських мотивів, яке точно засідає у вашій голові. У ролику можна побачити багато українських символів.

Канадський реп-виконавець BBNO$ відомий на весь світ завдяки синглу Lalala (трек набрав понад 800 мільйонів прослуховувань на Spotify). Як розповідають у пресслужбі Kalush Orchestra, артисти познайомилися в Остіні, штат Техас, де зняли кліп на пісню. Сцени знімали в Остіні, розміщуючи зображення герба України – синього щита із золотим тризубом – на стінах і світлофорах міста.

"В Остіні ми вперше в реальному житті зустрілися з Алексом (BBNO$), але нам було так легко і весело працювати разом на знімальному майданчику, що здавалося, що ми давні друзі. Сподіваємося, вам сподобається результат нашої співпраці", — зазначає лідер гурту Олег Псюк.

Українці схвально оцінили нову пісню

Додамо, що Kalush Orchestra відвідав Остін у березні цього року, щоб виступити на музичному фестивалі South by Southwest (SXSW). Також тривали гастролі по містах США, зокрема відбулися концерти в Клівленді, Орландо, Детройті та Атланті. Під час цих виступів гурт продавав гітари з підписами всіх учасників гурту, завдяки чому вдалося зібрати майже 14 000 доларів на допомогу Україні.

Нагадаємо, це не перша колаборація Kalush Orchestra. Раніше виконавці порадували фанів новою версією треку In The Shadows з фінським гуртом The Rasmus. Також були презентовані спільні пісні Nasze Domy з польським репером Szpaku, "Нумо Козаки" з колегою-українцем Козаком Сіромахою.