Градовая среда 19 апреля: что запрещено делать в этот день, если не хотите погубить урожай

Ослушавшихся народных указаний ожидали большие неприятности

Среда Светлой седмицы, которая приходится в 2023 году на 19 апреля, – третий день после Христово Воскресенья. В народе этот праздник прозвали Градовой средой или Ледовым днем.

Светлая среда, как и Светлый вторник, имеет свои традиции, но так же православные христиане продолжают поздравлять друг друга и радоваться тому, что Сын Божий Иисус Христос воскрес. Третий день Седмицы был отведен хороводам и гуляниям, однако он имеет и запреты, которые не следует нарушать, чтобы избежать неприятностей. На Руси в этот день девушки гадали, хоть это и запрещается церковью.

Считалось, что в Градовую среду нельзя работать в поле и саду, иначе все посадки могут быть побиты градом. Чтобы град не испортил посевы, верующие ставили в храме свечку и молились о будущем урожае.

Что нельзя делать 19 апреля в Светлую среду

Грустить и печалиться, сквернословить, ругаться и завидовать другим.

Работать в огороде, сеять саженцы — град поля и огороды уничтожит.

Шить, вязать, вышивать. Стирать руками.

Посещать могилы умерших, венчаться, однако детей крестить можно.

Напомним, что в первый день после Пасхи отмечают Поливальный понедельник. Это день очищения водой поэтому по традиции, принято обливать всех встречных.

Ранее "Телеграф" писал, когда будут поминальные дни в Украине в 2023 году и можно ли идти на кладбище во время войны. В эти дни принято посещать своих усопших родственников на кладбище.