Градовая среда 19 апреля: что запрещено делать в этот день, если не хотите погубить урожай
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Ослушавшихся народных указаний ожидали большие неприятности
Среда Светлой седмицы, которая приходится в 2023 году на 19 апреля, – третий день после Христово Воскресенья. В народе этот праздник прозвали Градовой средой или Ледовым днем.
Светлая среда, как и Светлый вторник, имеет свои традиции, но так же православные христиане продолжают поздравлять друг друга и радоваться тому, что Сын Божий Иисус Христос воскрес. Третий день Седмицы был отведен хороводам и гуляниям, однако он имеет и запреты, которые не следует нарушать, чтобы избежать неприятностей. На Руси в этот день девушки гадали, хоть это и запрещается церковью.
Считалось, что в Градовую среду нельзя работать в поле и саду, иначе все посадки могут быть побиты градом. Чтобы град не испортил посевы, верующие ставили в храме свечку и молились о будущем урожае.
Что нельзя делать 19 апреля в Светлую среду
- Грустить и печалиться, сквернословить, ругаться и завидовать другим.
- Работать в огороде, сеять саженцы — град поля и огороды уничтожит.
- Шить, вязать, вышивать. Стирать руками.
- Посещать могилы умерших, венчаться, однако детей крестить можно.
Напомним, что в первый день после Пасхи отмечают Поливальный понедельник. Это день очищения водой поэтому по традиции, принято обливать всех встречных.
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