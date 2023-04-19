Градова середа 19 квітня: що заборонено робити цього дня, якщо не хочете занапастити врожай

Тих, хто не прислуховувався до народних вказівок, чекали великі неприємності

Середа Світлого тижня, що припадає у 2023 році на 19 квітня, – третій день після Христового Воскресіння. У народі це свято прозвали Градовою середою або Льодовим днем.

Світла середа, як і Світлий вівторок, має свої традиції, але православні християни продовжують вітати один одного і радіти тому, що Син Божий Ісус Христос воскрес. Третій день Седмиці був відведений хороводам та гулянням, проте він має й заборони, які не слід порушувати, щоб уникнути неприємностей. На Русі цього дня дівчата гадали, хоч це й забороняється церквою.

Вважалося, що у Градову середу не можна працювати в полі та саду, інакше всі посадки можуть бути побиті градом. Щоб град не зіпсував посіви, віряни ставили у храмі свічку та молилися про майбутній урожай.

Що не можна робити 19 квітня у Світлу середу

Сумувати і засмучуватися, лихословити, лаятися і заздрити іншим.

Працювати на городі, сіяти саджанці — град поля та городи знищить.

Шити, в’язати, вишивати. Прати руками.

Відвідувати могили померлих, вінчатися, проте дітей хрестити можна.

Нагадаємо, що першого дня після Великодня відзначають Поливальний понеділок. Це день очищення водою, тому, за традицією, заведено обливати всіх зустрічних.

Раніше "Телеграф" писав, коли будуть поминальні дні в Україні у 2023 році і чи можна йти на цвинтар під час війни. Цими днями заведено відвідувати своїх покійних родичів на цвинтарі.