У кого День ангела 20 апреля: женские и мужские именины сегодня

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

В четверг, 20 апреля, в 2023 году отмечают День китайского языка в ООН, День культуры каннабиса или День марихуаны (праздник 420). Также в этот день носители семи имен празднуют свои Дни ангела.

Мужские именины 20 апреля

Аркадий, — имя древнегреческого происхождения, которое значит "житель Аркадии", или в переносном значении "пастух".

Георгий, — греческое имя, что значит "земледелец", использовалось в качестве эпитета Зевса.

Даниил (Данила), — это весьма популярное в Украине и других странах мира имя имеет древнееврейское происхождение и переводится как "Бог — мой судья".

Егор, — это просторечная форма имени Георгий, которая на сегодняшний день уже является популярным самостоятельным именем.

Петр, — с древнегреческого языка переводится как "скала" или "камень".

Женские именины 20 апреля

Акилина (Акулина), — красивое, хоть и редкое на сегодняшний день имя латинского происхождения, которое переводится как "орлица".

Евдокия, — древнегреческое имя, которое красиво переводится как "благословение", "любовь".

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие вещи строго запрещено по приметам дарить женщинам на праздники.