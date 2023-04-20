У кого День ангела 20 апреля: женские и мужские именины сегодня
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Не забудьте поздравить с именинами знакомых
В четверг, 20 апреля, в 2023 году отмечают День китайского языка в ООН, День культуры каннабиса или День марихуаны (праздник 420). Также в этот день носители семи имен празднуют свои Дни ангела.
Мужские именины 20 апреля
Аркадий, — имя древнегреческого происхождения, которое значит "житель Аркадии", или в переносном значении "пастух".
Георгий, — греческое имя, что значит "земледелец", использовалось в качестве эпитета Зевса.
Даниил (Данила), — это весьма популярное в Украине и других странах мира имя имеет древнееврейское происхождение и переводится как "Бог — мой судья".
Егор, — это просторечная форма имени Георгий, которая на сегодняшний день уже является популярным самостоятельным именем.
Петр, — с древнегреческого языка переводится как "скала" или "камень".
Женские именины 20 апреля
Акилина (Акулина), — красивое, хоть и редкое на сегодняшний день имя латинского происхождения, которое переводится как "орлица".
Евдокия, — древнегреческое имя, которое красиво переводится как "благословение", "любовь".
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие вещи строго запрещено по приметам дарить женщинам на праздники.