У кого День ангела 20 квітня: жіночі та чоловічі іменини сьогодні
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Не забудьте привітати з іменинами знайомих
У четвер, 20 квітня, у 2023 році відзначають День китайської мови в ООН, День культури канабісу або День марихуани (свято 420). Також цього дня носії семи імен святкують свої Дні ангела.
Чоловічі іменини 20 квітня
Аркадій, — ім’я давньогрецького походження, яке означає "житель Аркадії", або в переносному значенні "пастух".
Георгій, — грецьке ім’я, що означає "землероб". Використовувалося як епітет Зевса.
Данило (Даниїл), — це дуже популярне в Україні та інших країнах світу ім’я має давньоєврейське походження і перекладається як "Бог — мій суддя".
Єгор, — це просторічна форма імені Георгій, яка на сьогоднішній день вже є популярним самостійним ім’ям.
Петро, — з давньогрецької мови перекладається як "скеля" або "камінь".
Жіночі іменини 20 квітня
Килина (Кулина, Якилина), — красиве, хоч і рідкісне на сьогоднішній день ім’я латинського походження, яке перекладається як "орлиця".
Євдокія, — давньогрецьке ім’я, яке красиво перекладається як "благословення", "любов".
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які речі суворо заборонено за прикметами дарувати жінкам на свята.