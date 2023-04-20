У кого День ангела 20 квітня: жіночі та чоловічі іменини сьогодні

Не забудьте привітати з іменинами знайомих

У четвер, 20 квітня, у 2023 році відзначають День китайської мови в ООН, День культури канабісу або День марихуани (свято 420). Також цього дня носії семи імен святкують свої Дні ангела.

Чоловічі іменини 20 квітня

Аркадій, — ім’я давньогрецького походження, яке означає "житель Аркадії", або в переносному значенні "пастух".

Георгій, — грецьке ім’я, що означає "землероб". Використовувалося як епітет Зевса.

Данило (Даниїл), — це дуже популярне в Україні та інших країнах світу ім’я має давньоєврейське походження і перекладається як "Бог — мій суддя".

Єгор, — це просторічна форма імені Георгій, яка на сьогоднішній день вже є популярним самостійним ім’ям.

Петро, — з давньогрецької мови перекладається як "скеля" або "камінь".

Жіночі іменини 20 квітня

Килина (Кулина, Якилина), — красиве, хоч і рідкісне на сьогоднішній день ім’я латинського походження, яке перекладається як "орлиця".

Євдокія, — давньогрецьке ім’я, яке красиво перекладається як "благословення", "любов".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які речі суворо заборонено за прикметами дарувати жінкам на свята.