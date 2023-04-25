Когда Радоница в 2023 году: дата и что категорически нельзя делать в поминальные дни в Украине

В этот день нежелательно грустить и скорбеть по ушедшим

Во вторник второй недели после Пасхи отмечается день поминовения усопших — Радоница (также Гробки, Красная горка, Поминальные дни, Поминки, Проводы). В украинской традиции в это время православные верующие ходят на кладбище.

"Телеграф" рассказывает, когда отмечается Радоница в 2023 году, о главных традициях этого дня, а также о том, что можно и категорически нельзя делать в этот день.

Когда Радоница в 2023 году

Радоница выпадает на 9-й день после Пасхи, и в 2023 году это 25 апреля. Поскольку Радоница выпадает всегда на будний день, в Украине принято ходить на кладбище в воскресенье перед ней или после. Поэтому получается, что Красная горка выпадают на 23 или 30 апреля.

Радоница 2023: что можно и нужно делать

На Радоницу обязательно нужно помолится за души умерших.

В этот день принято подавать милостыню, и делать добрые дела.

Также принято приходить на кладбище и оставлять у могил усопших родственников кусочек освященной паски, пасхальное яйцо и зажженную свечу.

Что нельзя делать на Радоницу

Нельзя распивать алкогольные напитки, и не стоит приносить алкоголь на кладбище.

Не стоит идти на кладбище беременным и маленьким детям.

Нельзя предаваться унынию.

Нельзя поминать умерших дурным словом.

Не принято заниматься тяжелой физической работой.

Запрещено скандалить и конфликтовать, а также нельзя браниться и говорить дурные слова.

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