Когда Радоница в 2023 году: дата и что категорически нельзя делать в поминальные дни в Украине
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В этот день нежелательно грустить и скорбеть по ушедшим
Во вторник второй недели после Пасхи отмечается день поминовения усопших — Радоница (также Гробки, Красная горка, Поминальные дни, Поминки, Проводы). В украинской традиции в это время православные верующие ходят на кладбище.
"Телеграф" рассказывает, когда отмечается Радоница в 2023 году, о главных традициях этого дня, а также о том, что можно и категорически нельзя делать в этот день.
Когда Радоница в 2023 году
Радоница выпадает на 9-й день после Пасхи, и в 2023 году это 25 апреля. Поскольку Радоница выпадает всегда на будний день, в Украине принято ходить на кладбище в воскресенье перед ней или после. Поэтому получается, что Красная горка выпадают на 23 или 30 апреля.
Радоница 2023: что можно и нужно делать
- На Радоницу обязательно нужно помолится за души умерших.
- В этот день принято подавать милостыню, и делать добрые дела.
- Также принято приходить на кладбище и оставлять у могил усопших родственников кусочек освященной паски, пасхальное яйцо и зажженную свечу.
Что нельзя делать на Радоницу
- Нельзя распивать алкогольные напитки, и не стоит приносить алкоголь на кладбище.
- Не стоит идти на кладбище беременным и маленьким детям.
- Нельзя предаваться унынию.
- Нельзя поминать умерших дурным словом.
- Не принято заниматься тяжелой физической работой.
- Запрещено скандалить и конфликтовать, а также нельзя браниться и говорить дурные слова.
Ранее "Телеграф" писал, какие церковные праздники украинцы отмечают в апреле 2023 года. Также мы составляли на этот месяц календарь государственных праздников.