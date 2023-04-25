Рус

Коли Радониця у 2023 році: дата і що категорично не можна робити у поминальні дні в Україні

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Радониця щороку відзначає у різні дні
Радониця щороку відзначає у різні дні. Фото tsn.ua

Цього дня небажано сумувати і тужити за тими, хто пішов.

У вівторок другого тижня після Великодня відзначається день поминання померлих — Радониця (також Гробки, Червона гірка, Поминальні дні, Поминки, Проводи). В українській традиції на цей час православні віряни ходять на цвинтар.

"Телеграф" розповідає, коли відзначається Радониця у 2023 році, про головні традиції цього дня, а також про те, що можна і категорично не можна робити цього дня.

Коли Радониця у 2023 році

Радониця випадає на 9-й день після Великодня, і у 2023 році це 25 квітня. Оскільки Радониця завжди випадає на будній день, в Україні заведено ходити на цвинтар у неділю перед нею чи після. Тож виходить, що Червона гірка випадає на 23 чи 30 квітня.

Радониця 2023: що можна і потрібно робити

  • На Радоницю обов’язково треба помолитися за душі померлих.
  • Цього дня заведено подавати милостиню і робити добрі справи.
  • Також заведено приходити на цвинтар і залишати біля могил померлих родичів шматочок освяченої паски, пасхальне яйце та запалену свічку.

Що не можна робити на Радоницю

  • Не можна розпивати алкогольні напої і не варто приносити алкоголь на цвинтар.
  • Не варто йти на цвинтар вагітним та маленьким дітям.
  • Не можна вдаватися до смутку.
  • Не можна згадувати померлих дурним словом.
  • Не заведено займатися тяжкою фізичною роботою.
  • Заборонено скандалити і конфліктувати, а також не можна лаятись і говорити погані слова.

Раніше "Телеграф" писав, які церковні свята українці відзначають у квітні 2023 року. Також ми складали на цей місяць календар державних свят.

Теги:
#Поминальні дні #Радоница