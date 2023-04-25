Коли Радониця у 2023 році: дата і що категорично не можна робити у поминальні дні в Україні

Цього дня небажано сумувати і тужити за тими, хто пішов.

У вівторок другого тижня після Великодня відзначається день поминання померлих — Радониця (також Гробки, Червона гірка, Поминальні дні, Поминки, Проводи). В українській традиції на цей час православні віряни ходять на цвинтар.

"Телеграф" розповідає, коли відзначається Радониця у 2023 році, про головні традиції цього дня, а також про те, що можна і категорично не можна робити цього дня.

Коли Радониця у 2023 році

Радониця випадає на 9-й день після Великодня, і у 2023 році це 25 квітня. Оскільки Радониця завжди випадає на будній день, в Україні заведено ходити на цвинтар у неділю перед нею чи після. Тож виходить, що Червона гірка випадає на 23 чи 30 квітня.

Радониця 2023: що можна і потрібно робити

На Радоницю обов’язково треба помолитися за душі померлих.

Цього дня заведено подавати милостиню і робити добрі справи.

Також заведено приходити на цвинтар і залишати біля могил померлих родичів шматочок освяченої паски, пасхальне яйце та запалену свічку.

Що не можна робити на Радоницю

Не можна розпивати алкогольні напої і не варто приносити алкоголь на цвинтар.

Не варто йти на цвинтар вагітним та маленьким дітям.

Не можна вдаватися до смутку.

Не можна згадувати померлих дурним словом.

Не заведено займатися тяжкою фізичною роботою.

Заборонено скандалити і конфліктувати, а також не можна лаятись і говорити погані слова.

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