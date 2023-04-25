Коли Радониця у 2023 році: дата і що категорично не можна робити у поминальні дні в Україні
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Цього дня небажано сумувати і тужити за тими, хто пішов.
У вівторок другого тижня після Великодня відзначається день поминання померлих — Радониця (також Гробки, Червона гірка, Поминальні дні, Поминки, Проводи). В українській традиції на цей час православні віряни ходять на цвинтар.
"Телеграф" розповідає, коли відзначається Радониця у 2023 році, про головні традиції цього дня, а також про те, що можна і категорично не можна робити цього дня.
Коли Радониця у 2023 році
Радониця випадає на 9-й день після Великодня, і у 2023 році це 25 квітня. Оскільки Радониця завжди випадає на будній день, в Україні заведено ходити на цвинтар у неділю перед нею чи після. Тож виходить, що Червона гірка випадає на 23 чи 30 квітня.
Радониця 2023: що можна і потрібно робити
- На Радоницю обов’язково треба помолитися за душі померлих.
- Цього дня заведено подавати милостиню і робити добрі справи.
- Також заведено приходити на цвинтар і залишати біля могил померлих родичів шматочок освяченої паски, пасхальне яйце та запалену свічку.
Що не можна робити на Радоницю
- Не можна розпивати алкогольні напої і не варто приносити алкоголь на цвинтар.
- Не варто йти на цвинтар вагітним та маленьким дітям.
- Не можна вдаватися до смутку.
- Не можна згадувати померлих дурним словом.
- Не заведено займатися тяжкою фізичною роботою.
- Заборонено скандалити і конфліктувати, а також не можна лаятись і говорити погані слова.
Раніше "Телеграф" писав, які церковні свята українці відзначають у квітні 2023 року. Також ми складали на цей місяць календар державних свят.