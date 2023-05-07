Что нельзя делать в Евсеев день: народные запреты 7 мая

В этот день в старину обычно готовились к заморозкам

В это воскресенье, 7 мая, согласно церковному календарю православная церковь почитает память мученика Евсевия, который был свидетелем страданий Георгия Победоносца. В народе праздник называли Евсеев день.

С именем святого, который является покровителем посевных работ, была традиция сеять овес. Появилась 7 мая даже поговорка: "Пришёл Евсей — овсы отсей".

По приметам можно было предсказать, что после 7 мая наступят холода и ночные заморозки. К примеру, если цвет дала черемуха — жди холодов. Поэтому фермеры старались поспешить с посевами до наступления Евсеева дня. Народные предания подтверждают это: в Украине на Евсеев день 2023 года ожидается совсем не майская погода.

Что нельзя делать 7 мая в Евсеев день

Дарить вещи из льна и шерсти, чтобы не навлечь на себя финансовые трудности.

Рассказывать сны, увиденные в ночь на 7 мая — можно заболеть.

Идти на переговоры или заключать соглашение — могут вмешаться непредвиденные обстоятельства в дела и испортить их.

Ругаться со своим избранником — не будет общего будущего.

Ранее "Телеграф" писал, когда в Украине отмечается День матери 2023. Этот праздник посвящается всем женщинам, которые стали или станут в будущем матерями.