Що не можна робити в Євсеїв день: народні заборони 7 травня

У цей день в старину зазвичай готувалися до заморозків

Цієї неділі, 7 травня, згідно з церковним календарем православна церква вшановує пам’ять мученика Євсевія, який був свідком страждань Георгія Побідоносця. У народі свято називали Євсеїв день.

З ім’ям святого, який є покровителем посівних робіт, була традиція сіяти овес. З’явилася 7 травня навіть приказка: "Прийшов Євсей — овес отсій".

За прикметами можна було передбачити, що після 7 травня настануть холоди та нічні заморозки. Наприклад, якщо колір дала черемха — чекай на холоди. Тому фермери намагалися поспішати з посівами до настання Євсевієвого дня. Народні перекази підтверджують це: в Україні на Євсеїв день 2023 року очікується зовсім не травнева погода.

Що не можна робити 7 травня в Євсеїв день

Дарувати речі з льону та вовни, щоб не накликати на себе фінансові труднощі.

Розповідати сни, побачені в ніч проти 7 травня — можна захворіти.

Іти на переговори або укладати угоду — можуть втрутитися непередбачені обставини у справи та зіпсувати їх.

Лаятись зі своїм обранцем — не буде спільного майбутнього.

Раніше "Телеграф" писав, коли в Україні відзначається День матері 2023. Це свято присвячується всім жінкам, які стали чи стануть у майбутньому матерями.