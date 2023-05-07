Що не можна робити в Євсеїв день: народні заборони 7 травня
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У цей день в старину зазвичай готувалися до заморозків
Цієї неділі, 7 травня, згідно з церковним календарем православна церква вшановує пам’ять мученика Євсевія, який був свідком страждань Георгія Побідоносця. У народі свято називали Євсеїв день.
З ім’ям святого, який є покровителем посівних робіт, була традиція сіяти овес. З’явилася 7 травня навіть приказка: "Прийшов Євсей — овес отсій".
За прикметами можна було передбачити, що після 7 травня настануть холоди та нічні заморозки. Наприклад, якщо колір дала черемха — чекай на холоди. Тому фермери намагалися поспішати з посівами до настання Євсевієвого дня. Народні перекази підтверджують це: в Україні на Євсеїв день 2023 року очікується зовсім не травнева погода.
Що не можна робити 7 травня в Євсеїв день
- Дарувати речі з льону та вовни, щоб не накликати на себе фінансові труднощі.
- Розповідати сни, побачені в ніч проти 7 травня — можна захворіти.
- Іти на переговори або укладати угоду — можуть втрутитися непередбачені обставини у справи та зіпсувати їх.
- Лаятись зі своїм обранцем — не буде спільного майбутнього.
Раніше "Телеграф" писав, коли в Україні відзначається День матері 2023. Це свято присвячується всім жінкам, які стали чи стануть у майбутньому матерями.