У кого День ангела 11 мая: женские и мужские именины

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

В четверг, 11 мая, в 2023 году отмечается День любви к природе, День без диет, народный праздник Максимов день (Березосок). Кроме того, носители четырех имен в этот день празднуют свои Дни ангела.

Мужские именины 11 мая

Виталий, — это имя имеет древнеримское происхождение и переводится как "жизненный" или "тот, кто дает жизнь". В Украине на сегодняшний день оно весьма распространено. 11 мая в церкви чтят память святого мученика Виталия Керкирского.

Кирилл, — это имя пришло к нам из Древней Греции и значит "господин", "владыка", "хозяин". Кроме того, его можно перевести с персидского языка как "солнце". 11 мая почитается епископ Кирилл Туровский.

Максим, — это одно из самых популярных мужских имен в Украине. Переводится с латинского как "самый большой" или "величайший". 11 мая церковью чтится мученик Максим Доростольский, Озовийский.

Женские именины 11 мая

Анна, — это одно из самых распространенных в Украине женских имен, которое происходит от еврейского имени Ханна, которое переводится как "благодать". 11 мая почитается новомученица Анна Шашкина.

Стоит заметить, что уже совсем скоро в Украине будут праздновать День матери, — ранее мы рассказывали, что нужно делать в этот праздник.