У кого День ангела 11 травня: жіночі та чоловічі іменини

Не забудьте привітати з іменинами знайомих

У четвер, 11 травня, у 2023 році відзначається День любові до природи, День без дієт, народне свято Максимів день (Березосок). Окрім того, носії чотирьох імен цього дня святкують свої Дні ангела.

Чоловічі іменини 11 травня

Віталій, — це ім’я має давньоримське походження і перекладається як "життєвий" або "той, хто дає життя". В Україні на сьогоднішній день воно вельми поширене. 11 травня у церкві вшановують пам’ять святого мученика Віталія Керкірського.

Кирило, — це ім’я прийшло до нас із Стародавньої Греції і означає "пан", "володар", "господар". Крім того, його можна перекласти з перської як "сонце". 11 травня вшановується єпископ Кирило Туровський.

Максим, — це одне з найпопулярніших чоловічих імен в Україні. Перекладається з латинської як "найбільший" або "найвеличніший". 11 травня церквою вшановується мученик Максим Доростольський, Озовійський.

Жіночі іменини 11 травня

Ганна (Анна), — це одне з найпоширеніших в Україні жіночих імен, яке походить від єврейського імені Ханна, яке перекладається як "благодать".

Варто зауважити, що вже зовсім скоро в Україні святкуватимуть День матері, — раніше ми розповідали, що треба робити на це свято.