У кого День ангела 21 мая: все именины

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

В воскресенье, 21 мая, отмечается Международный день чая, Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития, День памяти Иоанна Богослова. Кроме того, носители сразу четырех имен в этот день празднуют свои дни ангела.

Мужские именины 21 мая

Адриан, — это латинское мужское имя, которое можно трактовать и как "адриатический", и как "житель города Адрия". 21 мая почитается преподобный Адриан Волоколамский.

Арсений, — это древнегреческое имя, которое в переводе значит "мужественный", "зрелый". 21 мая церковью почитается преподобный Арсений Великий, Арсений Печерский Трудолюбивый и обретение мощей Арсения Новгородского, Христа ради юродивого.

Иван, — это распространенное еврейское имя, которое значит "помилованный Богом". 21 мая почитается евангелист, апостол из 12-ти Иоанн Богослов, и это один из главных Дней ангела Ивана в году.

Ян, — большинство уверены, что имя Ян произошло от еврейского имени Йонахан (как и имя Иван), что значит в переводе "подарок Божий". Также есть версия, что имя могло произойти от имени римского бога начала и конца Януса. Однако покровителями Янов остаются святые Иоанны.

Женские именины 21 мая не отмечаются.

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