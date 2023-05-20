У кого День ангела 21 травня: усі іменини

Не забудьте привітати з іменинами знайомих

У неділю, 21 травня, відзначається Міжнародний день чаю, Всесвітній день культурного розмаїття заради діалогу та розвитку, День пам’яті Іоанна Богослова. Окрім того, носії одразу чотирьох імен цього дня святкують свої дні ангела.

Чоловічі іменини 21 травня

Адріан, — це латинське чоловіче ім’я, яке можна трактувати і як "адріатичний", і як "житель міста Адрія". 21 травня вшановується преподобний Адріан Волоколамський.

Арсеній, — це давньогрецьке ім’я, яке в перекладі означає "мужній", "зрілий". 21 травня церквою вшановується преподобний Арсеній Великий, Арсеній Печерський Працьовитий і здобуття мощей Арсенія Новгородського.

Іван, — це поширене єврейське ім’я, яке означає "помилований Богом". 21 травня вшановується євангеліст, апостол з 12-ти Іоанн Богослов, і це один із головних Днів ангела Івана в році.

Ян, — більшість впевнені, що ім’я Ян походить від єврейського імені Йонахан (як і ім’я Іван), що означає в перекладі "подарунок Божий". Також є версія, що ім’я могло виникнути від імені римського бога початку та кінця Януса. Проте покровителями Янів залишаються святі Іоанни.

Жіночі іменини 21 травня не відзначаються.

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