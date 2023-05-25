Вознесение Господне 25 мая: что категорически запрещено делать в этот большой праздник
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Венчание 25 мая лучше перенести на другой день
Согласно церковному календарю на май, в этот четверг христиане восточного обряда отмечают один из двенадцати великих двунадесятых праздников — Вознесение Господне. Он отмечается на 40-й день после Пасхи Христовой. Этот праздник посвящен важному событию из Нового Завета, а именно, когда Иисус Христос был вознесён на небеса после своего распятия и воскрешения из мёртвых.
На Вознесение Господне православные верующие не пропускают богослужений в храме, подают записки о здравии себя и близких, милостыню нуждающимся, ходят на кладбища к покойным родственникам.
25 мая в старину было принято готовить особое блюдо — хлебцы-лесенки из ржаного теста, которые могли помочь душам предков поскорее вознестись на небо. Это пирожок с зеленым луком, который состоял из семи полосок теста, символизирующих ступени, ведущие в небеса.
Вознесение Господне не относится к постным праздникам, поэтому есть можно все без ограничений. Разрешается употребление небольшого количества вина.
Что нельзя делать на Вознесение Господне
- Отказывать в подаянии нищим.
- Злиться и ругаться.
- Занимаются тяжёлой работой, садом и огородом.
- Венчаться — в храмах данный обряд не проводится. Жениться можно.
- Плевать на дорогу и бросать на нее мусор.
Напомним, что в Украине продолжает действовать военное положение. Ранее "Телеграф" писал, какие государственные праздники отмечаются в Украине в мае 2023 года.