Вознесение Господне 25 мая: что категорически запрещено делать в этот большой праздник

Венчание 25 мая лучше перенести на другой день

Согласно церковному календарю на май, в этот четверг христиане восточного обряда отмечают один из двенадцати великих двунадесятых праздников — Вознесение Господне. Он отмечается на 40-й день после Пасхи Христовой. Этот праздник посвящен важному событию из Нового Завета, а именно, когда Иисус Христос был вознесён на небеса после своего распятия и воскрешения из мёртвых.

На Вознесение Господне православные верующие не пропускают богослужений в храме, подают записки о здравии себя и близких, милостыню нуждающимся, ходят на кладбища к покойным родственникам.

25 мая в старину было принято готовить особое блюдо — хлебцы-лесенки из ржаного теста, которые могли помочь душам предков поскорее вознестись на небо. Это пирожок с зеленым луком, который состоял из семи полосок теста, символизирующих ступени, ведущие в небеса.

На Вознесение Господне наши предки готовили особое блюдо — хлебцы-лесенки

Вознесение Господне не относится к постным праздникам, поэтому есть можно все без ограничений. Разрешается употребление небольшого количества вина.

Что нельзя делать на Вознесение Господне

Отказывать в подаянии нищим.

Злиться и ругаться.

Занимаются тяжёлой работой, садом и огородом.

Венчаться — в храмах данный обряд не проводится. Жениться можно.

Плевать на дорогу и бросать на нее мусор.

Напомним, что в Украине продолжает действовать военное положение. Ранее "Телеграф" писал, какие государственные праздники отмечаются в Украине в мае 2023 года.