Вознесіння Господнє 25 травня: що категорично заборонено робити в це велике свято

Вінчання 25 травня краще перенести на другий день

Згідно з церковним календарем на травень, цього четверга християни східного обряду відзначають одне з дванадцяти великих дванадесятих свят — Вознесіння Господнє. Воно відзначається на 40-й день після Великодня Христового. Це свято присвячене важливій події з Нового Завіту, а саме коли Ісус Христос був піднесений на небеса після свого розп’яття і воскресіння з мертвих.

На Вознесіння Господнє православні віряни не пропускають богослужінь у храмі, подають записки про здоров’я себе та близьких, милостиню нужденним, ходять на цвинтарі до покійних родичів.

25 травня за старих часів було заведено готувати особливу страву — хлібці-драбинки з житнього тіста, які могли допомогти душам предків якнайшвидше піднестися на небо. Це пиріжок із зеленою цибулею, що складався із семи смужок тіста, що символізують щаблі, які ведуть у небеса.

На Вознесіння Господнє наші предки готували особливу страву — хлібці-драбинки.

Вознесіння Господнє не належить до пісних свят, тому їсти можна все без обмежень. Дозволяється вживання невеликої кількості вина.

Що не можна робити на Вознесіння Господнє

Відмовляти в милостині жебракам.

Злитися і сваритися.

Займаються важкою роботою, садом та городом.

Вінчатися — у храмах цей обряд не проводиться. Одружуватися можна.

Плювати на дорогу і кидати на неї сміття.

Нагадаємо, що в Україні продовжує діяти воєнний стан. Раніше "Телеграф" писав, які державні свята відзначаються в Україні у травні 2023 року.