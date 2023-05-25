Вознесіння Господнє 25 травня: що категорично заборонено робити в це велике свято
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Вінчання 25 травня краще перенести на другий день
Згідно з церковним календарем на травень, цього четверга християни східного обряду відзначають одне з дванадцяти великих дванадесятих свят — Вознесіння Господнє. Воно відзначається на 40-й день після Великодня Христового. Це свято присвячене важливій події з Нового Завіту, а саме коли Ісус Христос був піднесений на небеса після свого розп’яття і воскресіння з мертвих.
На Вознесіння Господнє православні віряни не пропускають богослужінь у храмі, подають записки про здоров’я себе та близьких, милостиню нужденним, ходять на цвинтарі до покійних родичів.
25 травня за старих часів було заведено готувати особливу страву — хлібці-драбинки з житнього тіста, які могли допомогти душам предків якнайшвидше піднестися на небо. Це пиріжок із зеленою цибулею, що складався із семи смужок тіста, що символізують щаблі, які ведуть у небеса.
Вознесіння Господнє не належить до пісних свят, тому їсти можна все без обмежень. Дозволяється вживання невеликої кількості вина.
Що не можна робити на Вознесіння Господнє
- Відмовляти в милостині жебракам.
- Злитися і сваритися.
- Займаються важкою роботою, садом та городом.
- Вінчатися — у храмах цей обряд не проводиться. Одружуватися можна.
- Плювати на дорогу і кидати на неї сміття.
Нагадаємо, що в Україні продовжує діяти воєнний стан. Раніше "Телеграф" писав, які державні свята відзначаються в Україні у травні 2023 року.