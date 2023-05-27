Сидор Огуречник 27 мая: что нужно сделать в этот день, чтобы получить хороший урожай

В этот день наши предки старались избегать столов с острыми углами и конфликтов с родственниками

В пятницу, 27 мая, православная церковь отмечает память святого Исидора Блаженного — чудотворца, который жил в III веке. В народном календаре этот день называется Сидор Огуречник или Сидор Бокогрей.

В старину Бокогреем день 27 мая называли, потому что солнце уже нещадно припекало, позволяя людям долго находиться на улице и заниматься полевыми работами. Огуречником день назвали, поскольку в конце мая в большинстве селений традиционно начинались посадки огурцов.

Согласно приметам, если огуречную рассаду посадить 27 мая, стоит ждать обильный и вкусный урожай. И вообще, этот день считается благоприятным для занятий садоводством и огородничеством.

В прошлом на Сидора Огуречника обращали внимание на погоду. К примеру, если день 27 мая солнечный и ясный, то стоит ждать богатого урожая огурцов.

Что нельзя делать 27 мая

Обсуждать важные дела за столом с острыми углами — договориться не получиться.

Спать на одной подушке двум людям — приведет к путанице мыслей.

Ругаться и ссориться — к неурядицам и препятствиям.

Ходить весь день в одной и той же одежде — удача отвернется.

Напомним, что многие важные церковные праздники полностью перейдут на новый (юлианский) календарь с 1 сентября. Узнайте, когда украинцы будут отмечать День Святого Николая, Рождество, Покров и другие важные православные события.