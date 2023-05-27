Сидор Огірочник 27 травня: що треба зробити цього дня, щоб отримати хороший урожай

В цей день наші пращури намагалися уникати столів з гострими кутами та конфліктів із родичами

У п’ятницю, 27 травня, православна церква відзначає пам’ять святого Ісидора Блаженного — чудотворця, який жив у III столітті. У народному календарі цей день називається Сидор Огірочник або Сидор Бокогрій.

У давнину Бокогрієм день 27 травня називали, бо сонце вже нещадно припікало, дозволяючи людям довго перебувати на вулиці та займатися польовими роботами. Огірочником день назвали, оскільки наприкінці травня у більшості селищ традиційно розпочиналися посадки огірків.

Згідно з прикметами, якщо огіркову розсаду посадити 27 травня, варто чекати на рясний і смачний урожай. І взагалі, цей день вважається сприятливим для занять садівництвом та городництвом.

В минулому на Сидора Огірочника звертали увагу на погоду. Наприклад, якщо день 27 травня сонячний та ясний, то варто чекати на багатий урожай огірків.

Що не можна робити 27 травня

Обговорювати важливі справи за столом із гострими кутами — домовитися не вийде.

Спати на одній подушці двом людям — приведе до плутанини думок.

Лаятися і сваритися — до негараздів та перешкод.

Ходити весь день в одному й тому ж одязі — удача відвернеться.

Нагадаємо, що багато важливих церковних свят повністю перейдуть на новий (юліанський) календар з 1 вересня. Дізнайтеся, коли українці відзначатимуть День Святого Миколая, Різдво, Покров та інші важливі православні події.