Сидор Огірочник 27 травня: що треба зробити цього дня, щоб отримати хороший урожай
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В цей день наші пращури намагалися уникати столів з гострими кутами та конфліктів із родичами
У п’ятницю, 27 травня, православна церква відзначає пам’ять святого Ісидора Блаженного — чудотворця, який жив у III столітті. У народному календарі цей день називається Сидор Огірочник або Сидор Бокогрій.
У давнину Бокогрієм день 27 травня називали, бо сонце вже нещадно припікало, дозволяючи людям довго перебувати на вулиці та займатися польовими роботами. Огірочником день назвали, оскільки наприкінці травня у більшості селищ традиційно розпочиналися посадки огірків.
Згідно з прикметами, якщо огіркову розсаду посадити 27 травня, варто чекати на рясний і смачний урожай. І взагалі, цей день вважається сприятливим для занять садівництвом та городництвом.
В минулому на Сидора Огірочника звертали увагу на погоду. Наприклад, якщо день 27 травня сонячний та ясний, то варто чекати на багатий урожай огірків.
Що не можна робити 27 травня
- Обговорювати важливі справи за столом із гострими кутами — домовитися не вийде.
- Спати на одній подушці двом людям — приведе до плутанини думок.
- Лаятися і сваритися — до негараздів та перешкод.
- Ходити весь день в одному й тому ж одязі — удача відвернеться.
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