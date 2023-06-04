Святая Троица 2023: что можно и чего нельзя делать в этот светлый праздник

Забудьте в этот день о венчании и поиске новой работы

Один из самых больших православных церковных праздников — Троица, или Пятидесятница, — в этом году выпал на 4 июня, так как всегда отмечается на 50 день после Пасхи. В народе этот праздник называют Зеленым воскресеньем, поскольку он знаменует окончательный приход лета.

Во время празднования Троицы верующие вспоминают событие из Евангелия, когда Святой Дух явился ученикам Иисуса Христа в трех божественных обликах: Отца, Сына и Святого Духа. Троица отмечается в течение трех дней, а именно в воскресенье, понедельник и вторник. Особое значение придается понедельнику, который известен как Духов день или день Святого Духа.

Что можно делать на Троицу 2023

В соответствии с традицией, на Троицу принято украшать храмы ветвями и травой, что символизирует обновление христиан благодаря Святому Духу. Кроме того, священнослужители надевают зеленые одежды, которые являются символом обновления в это праздничное время.

После посещения храма можно без проблем присесть к праздничному обеду. Троица не является постной, поэтому допустимы любые продукты и вино. На праздничном столе обязательно присутствует традиционное блюдо — каравай. Всех приглашают попробовать его, включая членов семьи, друзей и близких.

На Троицу традиционно пекли каравай

Что нельзя делать на Троицу 2023: народные приметы

Жениться – в дни больших церковных праздников венчания не проводятся.

Отказывать людям в помощи, сквернословить и ругаться — удача отвернется.

Заниматься тяжелой работой — можно потерять здоровье.

Искать работу — ни денег, ни славы она не принесет.

Напомним, что многие важные церковные праздники полностью перейдут на новый (юлианский) календарь с 1 сентября. Узнайте, когда украинцы будут отмечать Троицу по-новому.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что накануне Пятидесятницы верующие отмечают Троицкую родительскую субботу. В этот день люди приходят к могилам родственников и возлагают цветы в честь памяти о близких.