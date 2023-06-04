Свята Трійця 2023: що можна і чого не треба робити у це світле свято

Забудьте у цей день про вінчання та пошук нової роботи

Одне з найбільших православних церковних свят — Трійця, або П’ятидесятниця, — цього року випало на 4 червня, бо завжди відзначається на 50-й день після Великодня. У народі це свято називають Зеленою неділею, оскільки воно знаменує остаточний прихід літа.

Під час святкування Трійці віряни згадують подію з Євангелія, коли Святий Дух з’явився учням Ісуса Христа у трьох божественних образах: Отця, Сина та Святого Духа. Трійця відзначається протягом трьох днів, а саме у неділю, понеділок та вівторок. Особливого значення надається понеділку, який відомий як Духів день або день Святого Духа.

Що можна робити на Трійцю 2023

Відповідно до традиції, на Трійцю заведено прикрашати храми гілками та травою, що символізує оновлення християн завдяки Святому Духу. Крім того, священнослужителі одягають зелений одяг, який є символом оновлення у цей святковий час.

Після відвідин храму можна без проблем присісти до святкового обіду. Трійця не є пісною, тому допустимі будь-які продукти та вино. На святковому столі обов’язково є традиційна страва — коровай. Всіх запрошують спробувати його, включаючи членів сім’ї, друзів та близьких.

На Трійцю традиційно пекли коровай

Що не можна робити на Трійцю 2023: народні прикмети

Одружуватися – у дні великих церковних свят вінчання не проводяться.

Відмовляти людям у допомозі, лихословити і лаятись — удача відвернеться.

Займатися важкою роботою — можна втратити здоров’я.

Шукати роботу – ні грошей, ні слави вона не принесе.

Нагадаємо, що багато важливих церковних свят повністю перейдуть на новий (юліанський) календар з 1 вересня. Дізнайтеся, коли українці відзначатимуть Трійцю по-новому.

Раніше "Телеграф" розповідав, що напередодні П’ятидесятниці віряни святкують Троїцьку батьківську суботу. Цього дня люди приходять до могил родичів та покладають квіти на честь пам’яті про близьких.