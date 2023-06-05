Первый день после Троицы: что нельзя делать 5 июня, чтобы не лишиться урожая

Духов день принято отмечать на 51-й день после Пасхи

После Святой Троицы на следующий день христиане восточного обряда отмечают Духов день. В 2023 году этот праздник выпадает на 5 июня. Несмотря на то, что дата празднования изменяется каждый год, это всегда 51-й день после Пасхи.

В храмах в Духов день проводится особая праздничная церковная служба, после которой следует проповедь и поздравления, адресованные верующим. Если вы не можете посетить церковь, то можно помолиться у себя дома.

Наши предки в этот день проводили процессию вокруг полей, прося хороший урожай. Также 5 июня обычно освящали колодцы, чтобы они не высыхали в жаркую погоду.

В Духов день нет необходимости соблюдать пост. На праздничном столе можно ставить все блюда и употребить немного вина. Традиционно украшали стол сдобные караваи, пироги с разнообразной начинкой, блины.

Что нельзя делать 5 июня в Духов день

Чрезмерно употреблять алкоголь и переедать.

Излучать негатив: говорить гадости окружающим, устраивать перебранки и влезать в драки.

Посвящать себя тяжелому физическому труду, включая работу на огороде и в саду. Землю 5 июня считают именинницей и стараются ее не тревожить. В противном случае можно остаться без урожая.

Напомним, что многие важные церковные праздники полностью перейдут на новоюлианский календарь с 1 сентября. Узнайте, когда украинцы будут отмечать Троицу по-новому.