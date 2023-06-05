Перший день після Трійці: що не можна робити 5 червня, щоб не втратити врожай
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Духів день заведено відзначати на 51-й день після Великодня
Після Святої Трійці наступного дня християни східного обряду відзначають Духів день. 2023 року це свято випадає на 5 червня. Попри те, що дата святкування змінюється щороку, це завжди 51-й день після Великодня.
У храмах у Духів день проводиться особлива святкова церковна служба, після якої слідує проповідь та привітання, адресовані вірянам. Якщо ви не можете відвідати церкву, можна помолитися у себе вдома.
Наші пращури цього дня проводили процесію навколо полів, просячи добрий урожай. Також 5 червня зазвичай освячували колодязі, щоб вони не висихали у спекотну погоду.
У Духів день нема потреби дотримуватися посту. На святковому столі можна ставити всі страви та вжити трохи вина. Традиційно прикрашали стіл здобні короваї, пироги з різноманітною начинкою, млинці.
Що не можна робити 5 червня у Духів день
- Надмірно вживати алкоголь та переїдати.
- Випромінювати негатив: говорити погане оточуючим, лаятись і влазити в бійки.
- Присвячувати себе важкій фізичній праці, включаючи роботу на городі та в саду. Землю 5 червня вважають іменинницею і намагаються її не турбувати, інакше можна залишитись без урожаю.
Нагадаємо, що багато важливих церковних свят повністю перейдуть на новоюліанський календар з 1 вересня. Дізнайтеся, коли українці відзначатимуть Трійцю по-новому.