Перший день після Трійці: що не можна робити 5 червня, щоб не втратити врожай

Духів день заведено відзначати на 51-й день після Великодня

Після Святої Трійці наступного дня християни східного обряду відзначають Духів день. 2023 року це свято випадає на 5 червня. Попри те, що дата святкування змінюється щороку, це завжди 51-й день після Великодня.

У храмах у Духів день проводиться особлива святкова церковна служба, після якої слідує проповідь та привітання, адресовані вірянам. Якщо ви не можете відвідати церкву, можна помолитися у себе вдома.

Наші пращури цього дня проводили процесію навколо полів, просячи добрий урожай. Також 5 червня зазвичай освячували колодязі, щоб вони не висихали у спекотну погоду.

У Духів день нема потреби дотримуватися посту. На святковому столі можна ставити всі страви та вжити трохи вина. Традиційно прикрашали стіл здобні короваї, пироги з різноманітною начинкою, млинці.

Що не можна робити 5 червня у Духів день

Надмірно вживати алкоголь та переїдати.

Випромінювати негатив: говорити погане оточуючим, лаятись і влазити в бійки.

Присвячувати себе важкій фізичній праці, включаючи роботу на городі та в саду. Землю 5 червня вважають іменинницею і намагаються її не турбувати, інакше можна залишитись без урожаю.

Нагадаємо, що багато важливих церковних свят повністю перейдуть на новоюліанський календар з 1 вересня. Дізнайтеся, коли українці відзначатимуть Трійцю по-новому.