Огурцы больше не пропадут под палящим солнцем, если использовать кока-колу

Также в рецептуре этой подкормки есть пиво

Огурцам нравятся влажность и высокие температуры, однако чрезмерное влияние солнца может оказаться для овощей губительным. Чтобы сберечь огуречную грядку от жары, необходимо приготовить необычное, но эффективное домашнее средство.

Для приготовления этой полезной подкормки пригодится популярный в украинцев напиток — кока-кола (1 л). Также нужно запастись обычной водой и пивом (1 л), пишет radiotrek.

Как приготовить подкормку для огурцов

Необходимо растворить компоненты в 10 литрах воды. Важно оставить продукты неприкрытыми, чтобы достичь полного выхода газа, а само пиво не должно дать пены. Приготовленный раствор используется для полива один раз в неделю. Делать это нужно утром или вечером.

С этой подкормкой не нужно беспокоиться о качестве плодов, так как благодаря присутствию дрожжей из-за жары они не изменят своей структуры. Кроме того, ортофосфорная кислота, которая также содержится в средстве, будет защищать ваш урожай.

Ранее "Телеграф" рассказывал, чем подкормить огурцы, чтобы получить большой урожай. Также мы писали, почему возле огурцов нельзя сажать помидоры.