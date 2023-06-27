Елисеев день 27 июня: как в этот день не столкнуться с большими проблемами

Узнайте, для чего на Елисея Гречкосея освящали всю одежду

Во вторник, 27 июня, христиане, исповедующие православную веру, вспоминают библейского пророка Элишу, который, по легенде, служил помощником пророка Ильи. В народном календаре святой известен как Елисей Гречкосей, отмечается Елисеев день.

День называли "Гречкосеем" из-за того, что 27 июня крестьяне, после отмечания праздника Акулины Гречишницы, приступали к позднему посеву одного из наиболее популярных зерновых культур. Работы, связанные с посевом гречихи, выполнялись с особой осторожностью. Все ритуалы и обряды, связанные с этим, тщательно соблюдались.

У народного праздника существует множество обычаев, которые наши предки передавали из поколения в поколение. Например, в этот день было принято освящать новую одежду, чтобы избежать несчастий для ее владельца. В течение Елисеева дня освящали всю одежду, приобретенную в новом году и не ношеную более трех раз.

27 июня из старых запасов готовили гречневую кашу. Верили, что в этот период она обладает уникальными целебными свойствами и дарит энергию.

Что нельзя делать 27 июня: приметы

Трудиться спустя рукава — можно столкнуться с большими проблемами.

Пить алкоголь и лекарственные препараты на спирту – можно отравиться.

Переедать — живот начнет болеть.

Есть яйца с двумя желтками – случится беда.

Срывать цветки лютика — можно навлечь на себя серьезный скандал.

Напомним, что сейчас у православных верующих длится Петров пост. Ранее "Телеграф" рассказывал, что строго запрещено употреблять в пищу с 12 июня по 11 июля.