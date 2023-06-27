Єлисеєв день 27 червня: як цього дня не зіткнутися з великими проблемами
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Дізнайтеся, навіщо на Єлисея Гречкосія освячували весь одяг
У вівторок, 27 червня, християни, які сповідують православну віру, згадують біблійного пророка Елішу, який, за легендою, служив помічником пророка Іллі. У народному календарі святий відомий як Єлисей Гречкосій, відзначається Єлисеєв день.
День називали "Гречкосієм" через те, що 27 червня селяни, після відзначення свята Акуліни Гречишниці, приступали до пізнього посіву однієї з найпопулярніших зернових культур. Роботи, пов’язані з посівом гречки, виконувалися з особливою обережністю. Всі ритуали та обряди, пов’язані з цим, ретельно дотримувалися.
Народне свято має безліч звичаїв, які наші предки передавали з покоління в покоління. Наприклад, цього дня було заведено освячувати новий одяг, щоб уникнути нещасть для його власника. Протягом Єлисеєва дня освячували весь одяг, придбаний у новому році і не ношений понад три рази.
27 червня зі старих запасів готували гречану кашу. Вірили, що в цей період вона має унікальні цілющі властивості і дарує енергію.
Що не можна робити 27 червня: прикмети
- Працювати абияк — можна зіткнутися з великими проблемами.
- Пити алкоголь та лікарські препарати на спирту – можна отруїтися.
- Переїдати — живіт почне боліти.
- Їсти яйця із двома жовтками – трапиться біда.
- Зривати квітки жовтця — можна накликати на себе серйозний скандал.
Нагадаємо, що зараз у православних вірян триває Петрів піст. Раніше "Телеграф" розповідав, що суворо заборонено вживати з 12 червня по 11 липня.