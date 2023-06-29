Кириллы, Максимы, Никиты и не только: кто отмечает День ангела 30 июня

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

В пятницу, 30 июня, в 2023 году отмечается Международный день астероида, Международный день парламентаризма, День арбитражного управляющего в Украине, Международный день борьбы со сколиозом, День социальных сетей. Также в этот день носители девяти имен празднуют свои Дни ангела.

Женские именины 30 июня

Пелагея, — это древнегреческое имя, которое переводится как "морская" и является эпитетом богини Афродиты. 30 июня почитается мученица Пелагия Балакирева.

Мужские именины 30 июня

Иосиф, — произошло от библейского имени Йехосеф, что значит "Бог приумножил". 30 июня чтится преподобный Иосиф Пустынник.

Исмаил, — это библейское имя, которое переводится "да услышит Бог". 30 июня церковью почитается преподобный Исмаил Персиянин, Халкидонский.

Кирилл, — с греческого имя переводится как "владыка", "хозяин", "господин". 30 июня чтится преподобный Кирилл Алфанов, Сокольницкий и Новгородский.

Клим, — сокращенная форма римского имени Климент, которое переводится как "милосердный". 30 июня почитается преподобный Климент Алфанов, Сокольницкий и Новгородский.

Максим, — это имя происходит от латинского maximus, что значит "величайший" или "самый большой". 30 июня почитается священномученик Максим Попов.

Никита (Микита), — древнегреческое имя, которое переводится как "победитель". 30 июня чтится преподобный Никита (Нифонт) Алфанов, Сокольницкий и Новгородский.

Савелий, — считается, что это имя произошло от древнееврейского Саул, что переводится как "испрошенный у Бога". 30 июня почитается мученик Савел Персиянин, Халкидонский.

Эммануил, — древнееврейское библейское имя, которое значит "с нами Бог". 30 июня чтится мученик Мануил Персиянин, Халкидонский.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о простом лайфхаке, как без кондиционера можно уснуть в прохладе летом.