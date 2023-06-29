Кирили, Максими, Микити і не тільки: хто відзначає День ангела 30 червня

Не забудьте привітати з іменинами знайомих

У п’ятницю, 30 червня, у 2023 році відзначають Міжнародний день астероїда, Міжнародний день парламентаризму, День арбітражного керуючого в Україні, Міжнародний день боротьби зі сколіозом, День соціальних мереж. Також у цей день носії дев’яти імен святкують свої Дні ангела.

Жіночі іменини 30 червня

Пелагея, — це давньогрецьке ім’я, яке перекладається як "морська" і є епітетом богині Афродіти. 30 червня вшановується мучениця Пелагія Балакірєва.

Чоловічі іменини 30 червня

Йосип, — походить від біблійного імені Йехосеф, що означає "Бог примножив". 30 червня вшановується преподобний Йосип Пустельник.

Ісмаїл, — це біблійне ім’я, яке перекладається "хай почує Бог". 30 червня церквою вшановується преподобний Ісмаїл Персіянін, Халкідонський.

Кирило, — з грецької ім’я перекладається як "володар", "господар", "пан". 30 червня вшановується преподобний Кирило Алфанов, Сокольницький і Новгородський.

Клим, — скорочена форма римського імені Климент, яке перекладається як "милосердний". 30 червня вшановується преподобний Климент Алфанов, Сокольницький і Новгородський.

Максим, — це ім’я походить від латинського maximus, що означає "найбільший" або "найвеличніший". 30 червня вшановується священномученик Максим Попов.

Микита (Нікіта) — давньогрецьке ім’я, яке перекладається як "переможець". 30 червня вшановується преподобний Микита (Ніфонт) Алфанов, Сокольницький і Новгородський.

Савелій, — вважається, що це ім’я походить від давньоєврейського імені Саул, що перекладається як "вимолений у Бога". 30 червня вшановується мученик Савел Персіянін, Халкідонський.

Еммануїл, — давньоєврейське біблійне ім’я, яке означає "з нами Бог". 30 червня вшановується мученик Мануїл Персіянін, Халкідонський.

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