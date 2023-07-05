Андрей Данилко раскрыл секрет "вечной молодости" своей сценичной мамы: шуточные фото

Артисты показались без своих сценических образов

"Редко, но метко" — эта фраза идеально описывает совместные фото популярного украинского артиста Андрея Данилко, всемирно известного как Верка Сердючка, с его сценичной "мамой" — актрисой Инной Белоконь. Эта парочка нечасто делится снимками без своих образов, однако если такие появляются, то это всегда что-то необычное и смешное.

На официальной странице Верки Сердючки в Инстаграм появилось несколько фото, которыми, как отмечается в подписи, раскрывается секрет "вечной молодости" мамы Веры в исполнении Белоконь.

На фото актриса закрылась в холодильнике для напитков. Данилко же, на первом фото, разместился на стуле рядом, а на втором снимке пытался достучаться к своей подруге с поцелуями.

"Секрет ее молодости" — говорится в комментарии к фото.

Ранее мы рассказывали, что Данилко вместе со своей сценической "мамой" показал россиянам непристойный жест. А позже – в декабре прошлого года – во время своего выступления Верка Сердючка в прямом эфире обратилась к путину с пожеланием, которое с радостью поддержат все украинцы.

Также ранее Андрей Данилко рассказывал, как познакомился с президентом рф. Артист отметил, что при их первой встрече он был немного выпивший, а вот путин вел себя очень сдержано и даже стеснялся.