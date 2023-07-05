Андрій Данилко розкрив секрет "вічної молодості" своєї сценічної мами: жартівливі фото

Артисти здалися без своїх сценічних образів

"Рідко, але влучно" — ця фраза ідеально описує спільні фото популярного українського артиста Андрія Данилка, всесвітньо відомого як Вєрка Сердючка, з його сценічною "мамою" — актрисою Інною Білоконь. Ця парочка нечасто ділиться знімками без своїх образів, проте якщо такі з’являються, це завжди щось незвичайне і смішне.

На офіційній сторінці Вєрки Сердючки в Інстаграмі з’явилося кілька фото, якими, як зазначається у підписі, розкривається секрет "вічної молодості" мами Віри у виконанні Білоконь.

На фото акторка закрилася у холодильнику для напоїв. Данилко ж на першому фото розмістився на стільці поруч, а на другому знімку намагався достукатися до своєї подруги з поцілунками.

"Секрет її молодості" — йдеться у коментарі до фото.

Раніше ми розповідали, що Данилко разом зі своєю сценічною "мамою" показав росіянам непристойний жест. А згодом – у грудні минулого року – під час свого виступу Вєрка Сердючка у прямому ефірі звернулася до путіна з побажанням, яке з радістю підтримають усі українці.

Також раніше Андрій Данилко розповідав, як познайомився з президентом росії. Артист зазначив, що при їх першій зустрічі він був трохи напідпитку, а ось путін поводився дуже стримано і навіть соромився.